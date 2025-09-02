La petrolera estatal YPF alcanzó un nuevo hito en el desarrollo de Vaca Muerta al concretar la primera fractura 100% remota, controlada desde su Real Time Intelligence Center (RTIC) ubicado en la Torre YPF de Puerto Madero, Buenos Aires, a más de 1.200 kilómetros de Neuquén.

La operación fue realizada en conjunto con la compañía de servicios Halliburton, en lo que se considera un paso inédito en la forma de operar en la cuenca neuquina.

Horacio Marín: “Un hito histórico para la compañía”.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el logro en sus redes sociales: “Desde Argentina estamos llevando la innovación a un nuevo nivel. Junto a Halliburton alcanzamos un hito histórico en Vaca Muerta: realizamos por primera vez una operación de fractura 100% remota, controlada desde nuestro RTIC en la Torre YPF Puerto Madero”.

Marín agregó que los avances no se limitan a fracturas: “En perforación, trabajamos con Nabors Industries en la automatización de curvas y ramas laterales, logrando más de 18 curvas perforadas y 10 ramas laterales de forma automática”.

Cómo funciona el RTIC de YPF

El Real Time Intelligence Center es un núcleo de control que opera las 24 horas, los 7 días de la semana, con un equipo de 88 especialistas. Cinco unidades supervisan la perforación de pozos —con control sobre veinte equipos de torre— y dos se enfocan en fracturas, con capacidad de coordinar hasta ocho sets en simultáneo.

El sistema procesa más de 80 indicadores clave de rendimiento (KPI) y recibe más de un centenar de variables operativas en tiempo real, apoyado en conectividad satelital Starlink y en 90 cámaras instaladas en campo, lo que permite tomar decisiones instantáneas.

YPF ya cuenta con cinco RTIC en operación y tiene el objetivo de alcanzar doce salas de control en los próximos años, no solo para producción, sino también para gestión administrativa y de personal.

En Neuquén, la compañía inauguró un centro en la calle Talero, donde trabajan 129 personas en turnos rotativos, con un ala dedicada a pozos petroleros y otra a instalaciones gasíferas.

En una recorrida junto al gobernador Rolando Figueroa, autoridades sindicales y referentes de la industria, Marín señaló: “Este es el quinto RTIC que inauguramos en YPF y vamos a seguir trabajando en este camino, buscando ser más eficientes y convertir a la compañía en la mejor empresa de desarrollo no convencional del mundo”.

La compañía anunció que nuevos centros de control estarán vinculados a tareas administrativas y operativas. Uno de los próximos funcionará en el Complejo Industrial de Plaza Huincul, ampliando la presencia de esta tecnología en la provincia.