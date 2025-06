YPF lanzó precios de combustibles con descuentos nocturnos pero Comodoro se quedaría afuera: ¿por qué motivo?

YPF anunció que este mes, implementaría un nuevo sistema de precios diferenciales para la venta de nafta y de gasoil, segmentando los valores según la franja horaria de despacho. Es que según argumentó Horacio Marín, CEO de la compañía, “Durante los horarios diurnos se venden millones de litros de combustible en todo el país, mientras que por ejemplo, a las 3 de la madrugada apenas se despachan unos miles”. Esto, teniendo en cuenta que los costos fijos se mantienen durante las 24 horas, no les resulta conveniente a los empresarios, ni atractivo a los consumidores.

Esta implementación se llevaría adelante primero en algunas estaciones del país, que a modo de “prueba piloto” avanzaran mediante inteligencia artificial, en un sistema de precios diferente, y además probaran el formato de autodespacho, que también buscan, se convierta en una constante a lo largo de la Argentina.

¿QUÉ PASARÁ EN COMODORO?

Consultados por ADNSUR respecto a una posible implementación en Comodoro, referentes del sector en la ciudad aseguran que el cambio no llegará por ahora. "No hay ni una sola estación preparada para eso", advierten. De esta forma, la medida no tendrá impacto para los clientes locales, al menos por ahora.

Un reconocido empresario local del sector , quien participó recientemente de una reunión nacional entre estacioneros y autoridades de YPF, agregó: “Te lo puedo asegurar: en Comodoro no hay ninguna estación que tenga autodespacho, ni una sola. Así que ninguna va a cambiar el precio durante la madrugada, simplemente porque no tienen el sistema que lo permite”.

Según explicó, durante ese encuentro se presentaron tres sistemas distintos de autodespacho que YPF está probando en muy pocas estaciones del país, aún en etapa piloto. “Hay 3 formas que están testeando. Una es que el cliente se cargue solo y después le pague al playero. Otra es que pague antes en la tienda Full, salga y cargue lo que ya abonó. Y hay una tercera opción más automatizada. Pero todo está en prueba. No hay un sistema definido aún”, explicó.

El punto clave detrás del nuevo modelo es que solo las estaciones con autodespacho podrán aplicar los precios diferenciados por horario, ya que el sistema actual de facturación y carga de precios no permite modificar los valores dos veces por día de forma sencilla.

“El sistema que tenemos hoy es bastante engorroso. No se puede cambiar el precio dos veces por día con facilidad. Por eso, la baja de precio nocturna será solo para estaciones con autodespacho. En la práctica, eso en Comodoro no va a pasar porque no hay ninguna con esa tecnología todavía”, remarcó.

Otra cuestión que genera preocupación en el sector es el impacto laboral que podría traer la automatización en el mediano plazo. Según explicó, una vez que se defina cuál de los tres sistemas funciona mejor, YPF comenzará a implementarlo primero en sus estaciones propias ., aunque en principio no tendría impacto directo en la cantidad de puestos de trabajo. “En Comodoro, la única estación propia de YPF es la del A.C.A, en Alvear y Dorrego. Por ahí arrancará posiblemente”

Respecto a las cifras difundidas en medios nacionales, donde se mencionó que 1600 estaciones de servicio ya estarían listas para operar con autodespacho, desde el sector fueron tajantes:

“Ese número no es real, no hay chance. No deben ser más que pruebas piloto en muy pocas estaciones. Acá seguro no hay ninguna preparada para eso. No lo han logrado”.

Así, mientras algunos centros urbanos podrían comenzar a ver reducciones en el precio del combustible durante la noche, en Comodoro la situación continuará sin cambios.

Para los estacioneros locales, más allá del anuncio de YPF, el autodespacho es todavía una promesa en fase experimental que no llegará de inmediato al sur del país. Mientras tanto, crecen las dudas sobre cómo impactará esta transformación tecnológica en la cadena de empleo y en la dinámica de las estaciones de servicio tradicionales.