YPF anunció que invertirá USD 3.300 millones en Vaca Muerta durante 2025, con un enfoque exclusivo en la perforación de pozos de shale oil. La decisión responde a la rentabilidad del negocio petrolero en la Cuenca Neuquina y a la estrategia de la empresa para incrementar la capacidad de evacuación de crudo.

Según el sitio especializado Mase, fuentes de la compañía indicaron que el presupuesto total de inversión para este año será de aproximadamente USD 5.000 millones, de los cuales la mayor parte estará destinada a la explotación de petróleo no convencional en Neuquén. En cuanto al gas, YPF no prevé perforar nuevos pozos, sino que se centrará en la terminación y conexión de los pozos DUC (Drilled but Uncompleted) que quedaron pendientes de la gestión anterior.

Marín confirmó que YPF se retirará de Chubut y de todas las áreas maduras para invertir solo en Vaca Muerta

En línea con el aumento de la producción, YPF proyecta sumar 23.000 barriles diarios de capacidad de transporte a partir del próximo mes, cuando se complete la ampliación del sistema de Oldelval. Actualmente, el ducto se encuentra en la etapa de llenado.

Además, la compañía respalda el proyecto "Duplicar X", que busca aumentar el envío de crudo hasta Puerto Rosales. Empresas como Tecpetrol y Pluspetrol han manifestado interés en participar en el financiamiento de esta iniciativa.

Negociaciones por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Uno de los principales proyectos en agenda es el desarrollo del oleoducto y la terminal portuaria en Río Negro, conocido como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La obra, que demandará una inversión de aproximadamente USD 2.900 millones bajo el esquema del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), es clave para la exportación de crudo desde la cuenca.

¿Por qué se van las multinacionales de Vaca Muerta y cómo se reconfigura el sector?

Sin embargo, las negociaciones encontraron un punto de tensión con el gobierno de Río Negro. La administración de Alberto Weretilneck solicitó el cobro de un canon por el paso del oleoducto a través de la provincia, lo que generó incertidumbre entre las empresas del consorcio VMOS, integrado por YPF, PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa, Shell y Chevron.

Las conversaciones podrían avanzar en los próximos días, con la posibilidad de que Río Negro reciba un ingreso anual por el uso del territorio. No obstante, el planteo provincial generó preocupación entre las compañías, en particular las multinacionales, debido a que el esquema del RIGI establece estabilidad fiscal para proyectos de infraestructura vinculados a la exportación.