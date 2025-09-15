El gobernador Claudio Vidal anunció este lunes que YPF puso en marcha el plan de trabajos para la perforación de tres pozos exploratorios en Palermo Aike, con una inversión de USD 200 millones. "El potencial es similar a Vaca Muerta, pero con la ventaja de su cercanía al puerto", advirtió el mandatario en su cuenta de X.

Aunque el gobernador santacruceño no disimuló su optimismo, hay que aclarar que en esta etapa se inició todo lo vinculado al movimiento de suelo para preparar las locaciones, mientras que la perforación puntual de los nuevos pozos se prevé para fines de este año o comienzos de 2026.

Palermo Aike es una formación de hidrocarburos no convencionales ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Cruz, dentro de la Cuenca Austral. Con una extensión aproximada de 12.600 km², se encuentra entre regiones como El Cerrito y La Esperanza, incluyendo locaciones llamadas “Campamento Este” y “La Azucena”.

Potencial y comparación geológica con Vaca Muerta

Palermo Aike se proyecta como la segunda formación de shale más importante del país, detrás de Vaca Muerta. Tiene características geológicas similares a la formación neuquina, en cuanto a profundidad de objetivo entre 3.000 y 3.500 metros, origen marino de la roca y condiciones que incluyen temperaturas y presiones altas.

Según información del gobierno provincial, se estima que podría albergar recursos por cerca de 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo cual lo vuelve estratégico para la producción futura.

"Palermo Aike tiene una ventaja clave: su cercanía al puerto —dijo Vidal—. Esto significa menores costos logísticos, más infraestructura para la región y, sobre todo, trabajo para los santacruceños".

Resultados modestos en el primer pozo

El proyecto exploratorio en Palermo Aike es una continuidad de un primer pozo ya perforado el año pasado, en la misma formación, identificado como Maypa.x-1, realizado en esa oportunidad por YPF y CGC. La perforación constó de un tramo vertical de 3.574 metros y uno horizontal de 1.036 metros.

En ese pozo se llevaron a cabo 12 fracturas horizontales (shale) para evaluar la respuesta del reservorio. Según se informó oficialmente, los resultados del Maypa.x-1 fueron limitados en producción: se registraron flujos estabilizados en el orden de 7 a 16 m³/día; en total, unos 769 m³ durante la prueba.

No obstante esos rendimientos, los informes técnicos recogidos son valiosos para ajustar el diseño de futuros pozos, adaptar equipamiento y definir nuevas locaciones.

Tres nuevos pozos y empleo prioritario para santacruceños

El anuncio realizado por Vidal refiere al inicio de la nueva etapa exploratoria por parte de YPF, con el inicio de la construcción de las locaciones para tres nuevos pozos comprometidos.

Se prevé una inversión inicial de USD 200 millones para estas etapas exploratorias. Una parte relevante de los requerimientos del proyecto incluye la necesidad de adaptar los equipos a condiciones climáticas y geológicas exigentes, tales como temperaturas que superen los 160–170 °C en ciertas formaciones de roca madre.

También se espera priorizar la contratación de mano de obra local en la zona sur de Santa Cruz, generando empleo directo en locaciones, movimiento de suelo, agua, infraestructura eléctrica, etc.

"La prioridad será siempre para nuestra gente —dijo Vidal—. Por eso, vamos a garantizar que cada oportunidad laboral que genere este proyecto llegue primero a quienes viven en la provincia".

Desafíos: elevados costos y limitaciones logísticas

Paralelamente, el mismo gobierno advirtió que, aunque la magnitud del potencial es grande, los resultados preliminares han sido modestos en términos reales de producción, lo que indica que aún hay riesgo técnico y económico. Los costos de operación serán elevados por la necesidad de operar en condiciones severas (presión, temperatura, logística).

Las regulaciones ambientales, el impacto social y la disponibilidad de infraestructura de transporte y suministro de servicios esenciales son factores a considerar. “El muestreo satelital y el proceso sismográfico muestran un panorama muy alentador, pero los que conocemos el sector sabemos que hay que esperar ese paso final que es la perforación exploratoria”, advirtió Vidal.



Con información de Prensa oficial de Santa Cruz, redactada y editada por periodistas de ADNSUR