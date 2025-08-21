YPF dio un paso clave en la modernización de la gestión de sus yacimientos con la inauguración del nuevo Real Time de Operaciones Upstream (RTIC) en la ciudad de Neuquén. Se trata de una sala que permite dirigir y monitorear en tiempo real los campos de petróleo y gas de la compañía, estableciendo un modelo de trabajo basado en la digitalización y la integración de procesos.

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, entre otros funcionarios.

La sala de control más grande de YPF

El nuevo centro cuenta con 400 metros cuadrados, 54 puestos de trabajo y un equipo de 129 personas que se organizan en turnos rotativos para garantizar la supervisión durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Desde esta sala se controlan más de 2.000 pozos, 100 instalaciones, 290 camiones, 8 equipos de pulling y una demanda eléctrica superior a los 90 megavatios. Además, incorpora conectividad satelital mediante antenas Starlink para más de 300 recursos de campo.

El sistema procesa en tiempo real 1,5 millones de variables provenientes de las operaciones y recibe imágenes en directo desde 150 cámaras distribuidas en las áreas de trabajo.

Un cambio en la forma de operar

El RTIC no solo implica la incorporación de nueva tecnología, sino también un cambio organizacional. La empresa adoptó un modelo de células operativas que reúne a profesionales de distintas áreas para analizar datos, coordinar tareas y tomar decisiones inmediatas.

Este esquema busca mayor agilidad, eficiencia y seguridad, permitiendo a YPF optimizar el uso de recursos en el desarrollo de Vaca Muerta y otras áreas de explotación.

Marín destacó que este es el quinto RTIC que inaugura la compañía en el país, pero remarcó que el de Neuquén es “el más grande” y establece un nuevo estándar en la industria. “Vamos a seguir trabajando en este camino, buscando ser más eficientes y transformando nuestras operaciones para convertir a YPF en la mejor empresa de desarrollo no convencional del mundo”, aseguró.

