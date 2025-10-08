La presentación de AmCham Argentina consta de un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en respaldo al Estado argentino por el fallo que obliga a transferir la participación mayoritaria del 51% de YPF S.A. a acreedores privados.

La organización —que agrupa a más de 700 empresas y representa el 24% del PBI nacional— planteó que las consecuencias de esa decisión judicial trascienden un conflicto financiero, al poner en jaque la estabilidad económica y el clima de inversiones que Argentina necesita para sostener su recuperación.

“UN GOLPE A LA ESTABILIDAD ENERGÉTICA”

AmCham subrayó que YPF es una empresa estratégica para el desarrollo nacional: aporta más del 1,5% del PBI, es la principal exportadora de crudo del país y produce seis de cada diez litros de combustibles que se consumen en Argentina.

Según la entidad, una eventual transferencia forzada del paquete accionario estatal podría generar incumplimientos contractuales y un efecto dominó sobre todo el sistema energético, con impacto directo en la recuperación económica. Además, advirtió que esta situación contradice incluso los esfuerzos del propio gobierno estadounidense por respaldar la estabilidad macroeconómica de Argentina.

CUESTIONAMIENTO A LA VIOLACIÓN DE LA LEY ARGENTINA

Uno de los ejes centrales del documento presentado por AmCham es la defensa del Estado de derecho y la soberanía nacional. La Cámara recordó que la ley 26.741 —que declaró de interés público la expropiación del 51% de YPF en 2012— prohíbe expresamente transferir esas acciones sin la aprobación de los dos tercios del Congreso Nacional.

“Exigir que un país desconozca su propia legislación interna vulnera su soberanía y los principios básicos de la cortesía internacional”, señaló el escrito. Además, la Cámara advirtió que la sentencia coloca a funcionarios argentinos ante el riesgo de incurrir en delitos penales si intentaran cumplir una orden extranjera contraria al derecho local.

UN PRECEDENTE DE ALTO IMPACTO PARA LAS INVERSIONES

Con más de un siglo de historia como puente entre las economías de Estados Unidos y Argentina, AmCham alertó que el fallo introduce un precedente peligroso para cualquier empresa que opere en ambos países.

El motivo: reinterpretar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) para permitir la ejecución de activos estatales fuera de territorio norteamericano debilita la confianza jurídica y genera un escenario de alta incertidumbre.

Esa inseguridad, advierte la Cámara, afecta de forma directa a los sectores estratégicos de inversión —como la energía, la minería y la agroindustria— que requieren reglas previsibles y estabilidad institucional para su desarrollo.

“PREVISIBILIDAD Y REGLAS CLARAS”

Finalmente, AmCham reiteró que la previsibilidad, el respeto a la ley y la cooperación internacional son condiciones indispensables para atraer nuevas inversiones y aprovechar el potencial energético argentino.

La organización remarcó que continuará actuando como un “puente” entre los sectores público y privado de ambos países, promoviendo la confianza mutua y el respeto a las normas como base para el crecimiento compartido y la generación de empleo.