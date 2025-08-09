YPF deja tierras por más de 3,9 millones de dólares en Comodoro: el ‘precio’ de los clubes y la tensión política

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

Hay convenios que duermen, y otros que resucitan cuando la política —o la urgencia— los sacude. El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia se prepara para reflotar esta semana un acuerdo firmado en octubre de 2022 entre el Municipio e YPF, en el que se establecía la transferencia de tierras donde se asientan instituciones deportivas de gran trascendencia, que además podría servir de modelo para los inmuebles que aún deben transferirse. El nuevo contexto, marcado por el repliegue de la petrolera en la región, pone en primer plano el debate por lo que YPF deja (o debería dejar) a la ciudad.

Un acuerdo firmado en octubre de 2022 por el entonces intendente Juan Pablo Luque y la empresa YPF, que era presidida por el santacruceño Pablo González, contemplaba la Municipalidad pudiera acceder a la titularidad de ciertos terrenos "que le permitan generar espacios para usos urbanos y para el desarrollo de clubes sociales”.

Acciones, tierras y tensiones: qué negocian Torres y Othar con YPF en Chubut

A su vez, la operadora accedía a la titularidad de tierras en las que se emplazan instalaciones petroleras. Ahora, el Concejo podría reflotar ese convenio, que involucra un grupo de inmuebles, de un total mucho más amplio de propiedades, ubicados en zona de alto valor de mercado.

Entre las tierras que YPF cedería al municipo se cuenta una fracción en la zona playa de tanques, un playón deportivo de Km.5, un sector cercano al aeropuerto de 40.000 metros cuadrados (que hoy encuentra usuprado). Además, una serie de macizos en barrio Rodríguez Peña, con más de 140.000 m2, muchos de los cuales están afectados también por ocupaciones ilegales.

Schlumberger: se confirman 14 despidos, pero la planta no se iría de Comodoro por ahora

Valuación de los clubes y otras tierras de alto valor que aún deben definirse

Además de bloques de tierra, YPF SA cede a la Municipalidad, a título de donación, los inmuebles donde se asientan importantes clubes como General Saavedra, Federación Deportiva, Club Náutico, Club Talleres Juniors, Club Florentino Ameghino, Tiro Federal y Club Hípico San Jorge.

Algunos de estos inmuebles están valorados en cientos de miles de dólares, en tanto la tasación de tierras que involucran las instituciones supera los 3,9 millones de dólares, con una superficie total involucrada de 116.500 metros cuadrados. El acuerdo involucraba además macizos ubicados en cercanías de barrio Rodríguez Peña que pasarían a manos del municipio. Restinga Alí: proponen crear un Fondo Fiduciario de US$ 25 millones para la remediación ambiental de Comodoro

Aunque tiene un alcance parcial, el convenio de 2022 podría servir, sobre todo, como base para resolver el derecho sobre otras tierras que dejará la empresa, en el marco del escenario de retiro de YPF de esta región.

Entre éstos, se cuentan terrenos de alto valor ubicados en la zona costera que va desde km.3 hacia km.4, como también el edificio de la Administración de la compañía, en caso de que el mismo no forme parte de los activos que la petrolera negociará con el futuro oferente de Manantiales Behr. YPF devuelve Restinga Alí con 84 pozos offshore: polémica por los pasivos ambientales y el reclamo de Comodoro

Un convenio que nunca se aprobó y que ahora busca reflotar el oficialismo

Por desacuerdos políticos, incluso dentro del oficialismo, el convenio nunca llegó a aprobarse. Los memoriosos dicen que fue parte del cortocircuito que ya se evidenciaba entre el intendente Luque y su vice Othar Macharashvili, que en aquel momento presidía el Concejo.

Lo cierto es que el acuerdo nunca fue refrendado por el cuerpo legislativo, pese a que el entendimiento apuntaba a poner claridad en la propiedad de tierras a favor del municipio. No se sospechaba que YPF pudiera retirarse de la región, pero aun así estaba claro que la titularidad de tierras ocupadas por los clubes era un tema a resolver.

Quienes trabajaron en los términos del convenio recuerdan que abogados de la compañía se negaban a ceder las tierras, al considerar su alto valor inmobiliario. Por eso fue necesario encontrar una forma similar a un ‘trueque’, en el que la compañía se quedaría con tierras que de todos modos no puede devolver, porque están ocupadas por instalaciones petroleras.

La irónica declaración de Horacio Marín sobre Vaca Muerta: "Me quedé corto"

Así, el municipio podría haber empezado a resolver parte de un problema histórico, con una base de negociación para seguir avanzando con el resto de los inmuebles.

Una pulseada silenciosa entre Torres y Macharashvili

De repente, el tema volvió a la agenda pública. ADNSUR mencionó el convenio en esta misma columna, el domingo 20 de julio, mientras que en la última semana fue retomado por Juan Pablo Luque, tras ganar la interna partidaria del PJ y al hablar de la salida de YPF.

“Este acuerdo fue firmado por el directorio de la operadora y no se necesita más nada, sólo la aprobación del Concejo que van a impulsar los concejales de nuestro bloque” planteó el exintendente, en diálogo con Actualidad 2.0. Y apuntó a limitar la expectativa que tendría el gobernador Ignacio Torres sobre el mismo tema.

Diputados de la oposición presentaron un proyecto para evitar la salida de YPF de Manantiales Behr

Tal como reflejó esta agencia en semanas atrás, hay una puja asordinada entre el gobernador y el intendente Macharashvili. Ambos se reunieron, por separado, con Horacio Marín el mes pasado, para hablar de las tierras y otros inmuebles que dejará YPF. Uno de los más simbólicos es el edificio de la administración, pero no es el único, junto a tierras con gran potencial de desarrollo urbanístico.

Hasta ahora, la respuesta sería más acorde a la expectativa del gobernador que a la del intendente. La pregunta que surge es si este convenio le servirá como argumento en esa discusión, o si ya está todo definido.

YPF compró por US$500 millones dos áreas estratégicas de una reconocida empresa en Vaca Muerta

El antecedente de Las Heras: ¿una estrategia replicable?

La discusión de Comodoro no es aislada. En Las Heras (Santa Cruz), la misma tensión por los bienes de YPF se resolvió de manera muy distinta. Allí, el concejal Gustavo Gómez impulsó una ordenanza para que los inmuebles e instalaciones en desuso de la petrolera pasen al dominio del Municipio. La norma fue aprobada en el Concejo, promulgada por el intendente José María Carambia y convertida en ley provincial en julio de este año, con el acompañamiento de la Legislatura santacruceña. YPF habilitará los pagos del combustible usando dólares desde su aplicación: por qué motivo

La ley establece que esos terrenos deben destinarse a infraestructura comunitaria, salud, educación o esparcimiento, bajo criterios de justicia territorial y reparación histórica por décadas de explotación sin planificación urbana.

Entre los bienes a transferir se destacan el edificio central administrativo de YPF, 3 hoteles y un barrio de viviendas operativas. Este modelo logró algo que en Chubut aún parece lejano: articular una estrategia política y legislativa conjunta entre el Municipio y la Provincia.

El contexto general favoreció esa iniciativa. En el acuerdo de reversión de áreas entre la petrolera y el gobierno provincial estableció la devolución de instalaciones que suman un valor por encima de los 10 millones de dólares. Vaca Muerta: YPF cerca de cerrar la compra de dos áreas clave a TotalEnergies

El Concejo de Comodoro debatirá el tema esta semana

“Queremos que se ratifique el convenio y que las tierras que le corresponden al municipio, pasen efectivamente a su nombre”, explicó la concejal Maite Luque, una de las impulsoras del tratamiento que se dará en comisión este martes, con vistas a que el jueves próximo llegue al recinto.

“Algunos de estos terrenos ya habían sido traspasados en 1995, pero nunca se registraron a nombre del municipio. Hoy, con las herramientas legislativas que tenemos, queremos corregir esa deuda”, sostuvo la Maite Luque.

La concejal oficialista anticipó una agenda en la que el martes podría tratarse el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero hay un escollo importante. El edil Omar Latanzio, presidente de la misma, ya anticipó su postura negativa, al cuestionar el apuro y asegurar que en realidad toda tierra no productiva es propiedad del municipio.

Paro petrolero en Chubut: el sindicato advierte que frenará Manantiales Behr si YPF y PECOM no pagan

“Por qué nos van a donar algo que ya es municipal, a cambio de tierras que no sabemos qué uso les dará la empresa”, planteó.

Sobre el tema se expidió también el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, al asegurar que más allá de este convenio puntual, deberá discutirse la totalidad de las tierras que YPF dejará en la ciudad, con el municipio encabezando la discusión: “No es un tema que deba ser abordado por el gobierno provincial”, expresó.

200 inmuebles en juego

La concejal Luciana Ferreira, presidenta del bloque Despierta Comodoro, sumó objeciones al acuerdo de 2022, al tiempo que se expresó a favor de dar una discusión más amplia:

Juicio por YPF: qué pasará en las tres fechas clave que enfrenta Argentina en Estados Unidos

“Este convenio no representa un beneficio real, porque en los papeles se está permutando tierra que tal vez ya es del Municipio. Hay inmuebles que ni siquiera están mensurados o catastrados. ¿Cómo podés intercambiar algo si no sabés qué es?”, cuestionó.

Ferreira también advirtió que hay dictámenes técnicos, del Municipio y del Concejo, que plantean que no está clara la titularidad de las tierras en juego, lo que abre la posibilidad de que sean del municipio. Quienes siguiern la negociación anterior, se preguntaron ante ese planteo: “Si fuera así, ¿por qué YPF pagó impuestos todos estos años por esas tierras?”, argumentaron.

En lugar de discutir este convenio, Ferreira propuso una mesa amplia para revisar el conjunto de inmuebles

que YPF dejó abandonados o en uso informal, que en total superarían los 200 inmuebles, según expresó.

Juicio por YPF: el fallo de la jueza Preska será revisado por la Cámara de Nueva York en octubre

A su vez, advirtió que una vez aprobado el convenio, YPF no estaría obligada a entregar más terrenos ni inmuebles. Es decir, se cerrarían caminos para futuros reclamos, con un convenio que se firmó en 2022:

“Podemos celebrar que se avance en la cesión de estos inmuebles, pero no podemos dejar de advertir que no hay garantías de continuidad. Todo dependerá de quién administre y de las decisiones políticas que se tomen en el futuro”, dijo la edil, en el mismo espacio, por radio Del Mar.

Por otra parte, la concejal del PRO quedó en una impensada contradicción con el gobernador. Fue cuando se le consultó para quién debería quedar el edificio de la administración de YPF y respondió que le corresponde al municipio. Torres tendría otros planes, que apuntan a un museo provincial.

Rentabilidad mata historia

Por lo demás, todavía debe discutirse la legalidad del acuerdo. Una de sus cláusulas establece que, de no ser refrendado por el Concejo en 90 días, quedaría totalmente sin efecto. Algo que a todas luces ya ocurrió. Puede haber herramientas legales para destrabarlo, o bien se tendría que firmar nuevamente con la actual conducción, encabezada por Horacio Marín, poco afecto a los reconocimientos históricos y otros activos que no cotizan en bolsa.

Para ese caso, los concejales oficialistas ya tendrían pensada otra estrategia, basada en un nuevo instrumento legislativo, con similar finalidad. Se verá entonces si lo que se busca hacer hoy y no se concretó 2 años atrás, está llegando demasiado tarde.

Lo que está en juego es más que un trámite legislativo: es el derecho de una ciudad a heredar parte de lo que históricamente le perteneció y que durante décadas funcionó como territorio de una compañía petrolera que fue del Estado, luego enajenada y más tarde, recuperada parcialmente. La misma empresa que hoy decidió migrar su presencia adonde hay mayor rentabilidad, rompiendo anclas con el territorio que le dio sentido a su creación.