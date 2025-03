YPF busca avanzar en la exploración de hidrocarburos en el offshore argentino y uruguayo mediante la incorporación de nuevos socios estratégicos. El CEO de la empresa, Horacio Marín, confirmó que están en diálogo con compañías internacionales y que, de no concretarse acuerdos en el corto plazo, se avanzará con una licitación para los estudios sísmicos y de geología del petróleo.

En la actualidad, YPF posee seis bloques offshore en el Mar Argentino y uno en la plataforma marítima de Uruguay. Según explicó Marín en un evento del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en Houston, la empresa apunta a firmar acuerdos con grandes compañías del sector, conocidas como "supermajors", que cuenten con la experiencia necesaria para realizar perforaciones en aguas profundas.

"Vamos a darle unos días y, si no se concreta, licitaremos. Primero en Uruguay, donde tenemos el 100%", señaló Marín. Además, aseguró que la intención es que las empresas con mayor conocimiento técnico realicen las perforaciones a riesgo, mientras que YPF se quede con un porcentaje de la producción en caso de éxito.

La petrolera estatal uruguaya Ancap firmó en diciembre de 2023 contratos de exploración y producción offshore con varias compañías, entre ellas YPF. La firma argentina se adjudicó el bloque OFF-5, donde tiene previsto realizar estudios geológicos, evaluación de recursos prospectivos y sísmica 3D.

El potencial del offshore argentino y uruguayo

Marín destacó la similitud geológica entre las áreas de exploración y la costa de Namibia, donde en los últimos años se descubrieron importantes reservas de petróleo y gas. "Cuando se formaron las acumulaciones descubiertas en Argentina, hace 160 millones de años, África estaba cerca de América del Sur", explicó.

En este sentido, sostuvo que en YPF "no tenemos el know how de perforar en el offshore" y que, por esa razón, buscan alianzas con compañías que posean la tecnología y la experiencia necesarias para operar en ese tipo de formaciones.

El futuro de los activos offshore de YPF

Por el momento, la compañía no planea desprenderse de los activos en el offshore argentino y uruguayo. Según indicó Marín, el objetivo es analizar el potencial de las cuencas mediante estudios exploratorios y, en función de los resultados, definir los próximos pasos.

Las próximas semanas serán clave para definir la estrategia de YPF en la exploración costa afuera. La decisión final dependerá de las negociaciones con posibles socios y de la viabilidad de los proyectos en función de los estudios técnicos.