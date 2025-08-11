En un anuncio que sorprendió tanto a la industria energética como al mundo gastronómico, Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, reveló en el reciente Energy Forum organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) que la empresa transitará un profundo proceso de transformación.

A partir del próximo año, YPF se posicionará como una "compañía no convencional e integrada", dispuesta a pisar fuerte fuera del sector tradicional del petróleo y el gas para revolucionar sus estaciones de servicio Full.

Con una estrategia ambiciosa y un uso innovador de la inteligencia artificial, la petrolera argentina no sólo busca ampliar su oferta gastronómica, sino también imponerse en el competitivo mercado de las hamburguesas, con la meta de superar a gigantes como McDonald's para 2031, cuando Marín planea dejar la compañía.

REVOLUCIÓN GASTRÓNIMICA: YPF BUSCA DESTRONAR A MC DONALD'S

YPF Full ya es la segunda marca en venta de hamburguesas en el país , con un impresionante volumen de 502.000 unidades comercializadas el mes pasado. Sin embargo, para Marín esto es apenas el comienzo.

La meta es clara: "Le vamos a ganar a McDonald's en hamburguesas", afirmó con contundencia. Si bien todavía están lejos en calidad, el CEO admitió que la mejora sostenida es fundamental para alcanzar ese objetivo.

Pero la apuesta no se limita sólo a las hamburguesas. La propuesta gastronómica de YPF incluye snacks, bebidas, comidas rápidas, productos saludables, y opciones para distintos momentos del día, desde desayunos hasta meriendas.

Esto convierte a las tiendas Full en verdaderos espacios de conveniencia, que además funcionan como puntos de encuentro urbanos, paradas para viajeros y lugares habituales para trabajadores en ruta. Actualmente, la firma lidera el mercado de café con una participación del 67%, sirviendo un promedio diario de casi 98.000 cafés. Además, vende 600.000 alfajores mensuales.

El crecimiento del negocio gastronómico se vincula directamente a la transformación logística y operacional que la empresa está impulsando, replicando en sus estaciones de servicio el modelo de operación que aplican con éxito en Vaca Muerta. Allí, la presencia de operarios controlando meticulosamente cada punto de la cadena asegura una calidad y eficacia que ahora quieren trasladar a la red de 1.680 estaciones de servicio distribuidas en todo el país.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DATOS EN TIEMPO REAL: EL MOTOR DETRÁS DE LA TRANSFORMACIÓN DE YPF

La clave de esta revolución se encuentra en la tecnología. La nueva sala de Real Time Intelligence Center (RTIC), ubicada en el piso 11 de la Torre Corporativa en Puerto Madero, controla en tiempo real más de un millón de transacciones diarias en la red de estaciones. Este centro no sólo monitorea la venta de combustible y productos gastronómicos, sino que también analiza detalladamente el comportamiento de los consumidores.

Mediante cámaras instaladas en las tiendas, la empresa puede cuantificar la afluencia de gente, segmentarla por rangos etarios, identificar patrones de consumo, detectar horas pico e incluso medir el nivel de satisfacción de los clientes. A esto se suma el análisis automatizado de los comentarios que reciben a través de la aplicación móvil y redes sociales, donde una inteligencia artificial propia clasifica y prioriza críticas para aplicar soluciones específicas y personalizadas en cada punto de venta.

Este uso masivo de big data e inteligencia artificial permite tomar decisiones estratégicas rápidas y precisas, mejorando la experiencia del cliente y adaptando la oferta a las necesidades específicas de cada región del país. La digitalización no solo se traduce en eficiencia operativa, sino en un modelo altamente competitivo capaz de anticipar las demandas y superar a las cadenas globales de comida rápida en elementos claves como calidad, innovación y servicio.