La petrolera YPF avanza en negociaciones con compañías de Medio Oriente para sumar nuevos socios estratégicos al proyecto Argentina LNG, la iniciativa que permitirá exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta a gran escala.

Fuentes de la empresa confirmaron que la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), principal operadora energética de los Emiratos Árabes Unidos, manifestó formalmente su interés en incorporarse al plan, que contempla una inversión total estimada de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares.

El dato fue revelado por la agencia Bloomberg y ratificado por voceros de la compañía a EconoJournal. “ADNOC quiso conocer las condiciones del proyecto y está evaluando su participación”, explicaron desde la petrolera. En paralelo, YPF mantiene conversaciones con Saudi Aramco, la mayor productora de crudo del mundo, controlada por el Estado saudita.

Misión oficial en Emiratos Árabes Unidos

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, viajará la próxima semana a Abu Dabi para participar de la conferencia internacional de energía ADIPEC, uno de los foros más relevantes del sector. Allí se prevé que mantenga reuniones con representantes de ADNOC y otras empresas interesadas en sumarse al megaproyecto argentino.

La expectativa es alta: YPF podría anunciar en noviembre el ingreso de un nuevo socio internacional, lo que consolidaría la apertura del plan a capitales globales. Las gestiones se dan en un contexto de fuerte optimismo financiero tras el resultado electoral del domingo, que impulsó una suba de casi 15% en las acciones de YPF en la Bolsa de Buenos Aires.

Una alianza estratégica con ENI

El proyecto Argentina LNG, liderado por YPF y la italiana ENI, busca instalar dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en la costa rionegrina, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA). La firma del acuerdo de ingeniería final (Technical FID) marcó un avance decisivo hacia la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el segundo trimestre de 2026.

El plan incluye además la construcción de un gasoducto que conectará los yacimientos neuquinos de Vaca Muerta con la zona de Fuerte Argentino, en Río Negro, donde se montarán las instalaciones de tratamiento y embarque. Desde allí saldrán los buques hacia los principales mercados internacionales de gas natural licuado.

Hacia un polo exportador energético

Si se concreta la participación de ADNOC o Aramco, Argentina LNG sumará socios con poder financiero y experiencia global en infraestructura energética, lo que podría acelerar el desarrollo del proyecto y ampliar su escala.

De concretarse los acuerdos previstos, el país pasará a contar con una capacidad de exportación de hasta 18 MTPA, combinando la etapa de YPF-ENI y una ampliación paralela con Shell, que también analiza su incorporación.

En palabras recientes de Horacio Marín, “el gas natural licuado será la llave para que Argentina exporte 50.000 millones de dólares anuales hacia 2031”. El objetivo, subrayó, es transformar a Vaca Muerta en una plataforma energética global, integrando a la Argentina en la red de abastecimiento del mercado asiático y europeo.

Un nuevo capítulo en la internacionalización de YPF

Con el ingreso de potenciales socios de Medio Oriente, el proyecto entra en una fase de consolidación internacional. ADNOC, una de las mayores productoras de gas y petróleo del mundo, cuenta con operaciones en más de 20 países y una fuerte presencia en Asia, mientras que Aramco lidera la oferta mundial de crudo y amplía su cartera de inversiones en gas natural y energías limpias.

Para Argentina, el acercamiento representa una oportunidad de posicionamiento geopolítico y una fuente de financiamiento clave para el desarrollo de su infraestructura energética. El encuentro entre Marín y los ejecutivos de ADNOC en Abu Dabi será, en ese contexto, un punto de inflexión en el camino hacia la decisión de inversión que marcará el futuro del GNL argentino.