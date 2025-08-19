El sector energético y minero en Argentina enfrenta un momento de transformación, con la necesidad de modernizar sus estructuras para optimizar recursos y mejorar la productividad. En este contexto, el control y la gestión de los recursos estratégicos cobran especial importancia, dado su impacto directo en la economía nacional y en el desarrollo regional.

La gestión estatal de yacimientos clave y sus infraestructuras asociadas es un desafío que requiere adaptarse a nuevos modelos organizativos que permitan mayor eficiencia y capacidad de respuesta ante las demandas del mercado y la sociedad. La innovación en la administración pública se vuelve esencial para potenciar estos activos y asegurar su sustentabilidad.

Con este panorama, las autoridades nacionales pusieron en marcha una serie de medidas para reestructurar empresas públicas vinculadas a recursos estratégicos, buscando fortalecer su operación y gestión bajo marcos legales más flexibles y modernos, pero manteniendo siempre el control estatal como eje central.

En este contexto, se conoció que el Ministerio de Economía anunció la creación de Carboeléctrica Río Turbio S.A. —una nueva empresa estatal que se hará cargo del yacimiento de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz—. La medida fue oficializada a través del Decreto 115/2025 y la Resolución 1181/2025, publicadas el 19 de agosto en el Boletín Oficial.

Históricamente, el yacimiento de Río Turbio estuvo bajo control del Estado Nacional, aunque en diferentes momentos se intentó su privatización para luego regresar a la esfera pública. Ahora, el Gobierno decidió transformar esta empresa estatal en una sociedad anónima, dentro del marco del Decreto 70/2023, que impulsa la modernización y reorganización de empresas públicas.

Según lo dispuesto, la Secretaría de Energía (con el 95% de las acciones) y la Secretaría de Minería (con el 5%) deberán formalizar la constitución de la nueva sociedad, nombrar autoridades y aportar un capital inicial de 30.000.000 pesos.

Con esta medida, el Gobierno apunta a mejorar la gestión y eficiencia en la explotación de uno de los principales yacimientos de carbón del país, asegurando el control estatal mientras se adapta a nuevos formatos legales y administrativos.

Con información del Gobierno de Argentina, redactada y editada por un periodista de ADN SUR.