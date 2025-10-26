VMOS en la recta final: por qué el nuevo oleoducto ordena la expansión exportadora de Vaca Muerta

Los reportes de esta semana confirman que VMOS entró en su tramo decisivo. El caño troncal ya superó los 390 km instalados sobre un total de 437, con un avance de obra del 75% y puesta en operación prevista para fines de 2026. El proyecto incluye la terminal marítima y la playa de tanques en Punta Colorada, con meta de exportar hasta 720.000 bpd en etapas, según Econojournal.

El ritmo de obra se sostiene con soldadura automática y equipos mixtos locales/internacionales. Diario Río Negro relevó picos de 175 soldaduras/día (más de 4 km/día), mientras que esta semana difundió imágenes del frente final y los tres cruces críticos pendientes (rutas 5 y 9; cruce del río Negro). La meta de terminar la soldadura en noviembre sigue en pie.

Otros medios nacionales remarcaron el componente portuario: La Nación describió el montaje de monoboyas y la playa de tanques “del tamaño de una cancha”, a cargo de contratistas especializados, y El Cronista subrayó la ventana exportadora a partir de 2026/27 bajo coordinación de YPF. En la región, DF Sud planteó el hito de primeras exportaciones sobre el 3T26, alineado con el cronograma de comisionado.

En financiación, VMOS cerró en julio un préstamo sindicado por USD 2.000 millones (SOFR + 5,5%, plazo 5 años) que cubre 70% del capex, con el resto vía aportes de socios (YPF, Pluspetrol, PAE, Pampa, Vista, Chevron, Shell, Tecpetrol y GyP). El escalado de capacidad prevé 180.000 bpd al inicio y un aumento progresivo en 2027.

Qué cambia VMOS en el mapa operativo



VMOS ordena la salida al Atlántico desde la Cuenca Neuquina con un ducto exclusivo para exportación, reduce el costo logístico por barril y destraba el cuello de evacuación que limitó la producción en picos. La combinación de troncal + terminal + tanques permite administrar blends y ventanas de carga y anclar contratos de plazo con offtakers, condición para estabilizar caja de las operadoras ante ciclos de precio. La aceleración en soldadura y la cercanía a la finalización del tendido troncal sostienen la hipótesis de rampa exportadora 2026/27 si se cumplen los cruces y pruebas hidráulicas.

Mientras tanto, el gas



Por otra parte, esta semana el Gobierno adjudicó a TGS la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) para sumar +14 MMm³/d, elevar la capacidad a 35 MMm³/d y apuntar al invierno 2027. La obra prevé tres nuevas plantas compresoras y refuerzos en el sistema regulado (Neuba III, 20 km de loops), con una inversión total comunicada entre USD 700–780 millones, y un ahorro anual estimado de USD 500–700 millones por sustitución de importaciones.

En paralelo, YPF y ENI consolidaron la fase técnica y de estructuración financiera del Argentina LNG, que migró a un esquema de licuefacción flotante por plazos y costos. Los hitos de 2025 incluyen el MoU y acuerdos de colaboración para upstream, transporte y dos FLNG con capacidad combinada de ~12 Mt/año en una primera etapa (objetivo de expansión hacia 30 Mt/año a 2030, según proyecciones). La localización prevista es el Golfo San Matías (Río Negro), en sinergia logística con VMOS.

Riesgos y condicionantes



El cronograma físico (cruces, pruebas, precomisionado), la disponibilidad de equipos (soldadura, bombeo, monoboyas), el entorno macro (costo financiero, acceso a divisas) y la señal regulatoria (paridad de exportación en crudo, reglas de acceso al transporte, priorización de demanda firme en gas) son variables críticas. Los medios especializados convergen esta semana en que el tendido troncal de VMOS y la adjudicación de la ampliación de TGS reducen incertidumbre de corto y mediano plazo, pero el timing de rampas (2026/27) requerirá cumplimiento estricto de hitos y contratos.

Proyección



Si VMOS completa su soldadura en noviembre y ejecuta comisionado en 2026, el sistema podría iniciar exportaciones con ~180.000 bpd y escalar en 2027; al mismo tiempo, la ampliación del Perito Moreno (TGS) agrega 14 MMm³/d para el invierno 2027, mientras Argentina LNG abre su fase flotante en el Golfo San Matías. En ese escenario, la región Neuquén–Río Negro consolida un hub energético integrado con capacidad de exportar crudo y gas y de sostener superávit energético a partir del bienio 2026/27.