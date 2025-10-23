La petrolera Vista Energy, dirigida por su fundador y CEO Miguel Galuccio, alcanzó un nuevo récord de producción en Vaca Muerta, con un promedio de 126.800 barriles equivalentes de petróleo por día durante el tercer trimestre de 2025, según informó la compañía en su reporte financiero.

El resultado representa un aumento del 7% respecto al trimestre anterior y un crecimiento interanual del 74%, impulsado por la mayor productividad en las áreas Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica, dos de los principales bloques que opera la empresa en la cuenca neuquina.

La producción de crudo —el principal negocio de la compañía— alcanzó 109.700 barriles por día, un 73% más que en el mismo período de 2024. Este desempeño permitió que los ingresos totales del trimestre llegaran a USD 706 millones, lo que implica una suba del 16% frente al trimestre anterior y del 53% interanual.

El EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se ubicó en USD 472 millones, con un incremento del 52% interanual, en línea con el crecimiento operativo. En tanto, la compañía cerró el período con una ganancia neta de USD 315 millones, equivalente a USD 3 por acción.

Uno de los indicadores más destacados del trimestre fue la reducción del lifting cost, el costo operativo por barril equivalente, que se ubicó en USD 4,4, un 6% menos que un año atrás. Según la empresa, este resultado refleja la consolidación de un modelo de eficiencia productiva en sus operaciones no convencionales.

Durante el trimestre, Vista destinó USD 351 millones en inversiones, principalmente orientadas a perforación, completación y puesta en producción de nuevos pozos. Con estos resultados, la compañía reafirmó su posición como segundo productor de shale oil de la Argentina, detrás de YPF, y uno de los principales actores del sector energético nacional.

La empresa mantiene su proyección de continuar incrementando la producción durante 2026, apoyada en la expansión de su infraestructura y en el desarrollo de nuevos pozos de alta eficiencia en la cuenca. Según el propio Galuccio, el objetivo estratégico de Vista es “consolidar un modelo de productividad sostenible y competitivo a nivel internacional” en el desarrollo del shale argentino.