Luego del acto de apertura del sobre con la oferta técnica para las 10 áreas que YPF devolvió a la provincia de Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal reflexionó sobre el cambio de paradigma que atraviesa la política energética en la cuenca San Jorge.

“Todos sabemos que fue una decisión política nacional que YPF abandone los yacimientos convencionales en todo el país. No fue fácil enfrentar esa situación, pero lo hicimos con responsabilidad. Santa Cruz vuelve a tener protagonismo y busca recuperar su producción, generar empleo y fortalecer su economía”, indicó el mandatario.

El mandatario puso el acento en la responsabilidad ambiental, al destacar un hecho inédito: “Logramos que Horacio Marín, presidente de YPF, firmara el compromiso para que la empresa se haga cargo de los pasivos ambientales. Es la primera vez que se logra algo así en la historia del país”, subrayó Vidal.

“YPF dejó un desastre ambiental, eso lo sabemos todos los que fuimos parte de la actividad petrolera. Ahora se abre una oportunidad de trabajo en la recuperación de esas áreas, y las nuevas empresas que lleguen tienen que entender que hay un gobierno que va a controlar y vecinos que exigen que el Estado cumpla su función”, agregó.

“Nunca más vamos a regalarle a una sola empresa lo que es nuestro”

Vidal también planteó la necesidad de rediscutir la ley de hidrocarburos provincial y crear un nuevo marco de incentivos que contemple la realidad de los yacimientos maduros. “Hay que generar confianza en el sector privado, pero con reglas claras, transparencia y control. Nunca más vamos a regalarle a una sola empresa todo lo que es nuestro. Es mejor generar competencia y que cada uno produzca según su capacidad, su inversión y su tecnología”, afirmó.

El gobernador cerró con un mensaje político y social: “Dimos un paso muy importante en beneficio de los trabajadores y de la provincia. La reactivación será gradual, pero va a llegar. Lo que buscamos es una actividad con estabilidad, que recupere lo perdido y que esta vez lo haga en beneficio de toda la sociedad santacruceña”.