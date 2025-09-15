Un conjunto de vecinos autoconvocados de Comodoro Rivadavia volvió a alzar su voz frente a las versiones sobre el retiro de YPF de la región. En un documento titulado “Nunca más un futuro incierto”, expresaron su preocupación por el impacto que una medida de este tipo podría tener sobre el presente y el futuro de la ciudad.

“Somos o hemos sido parte activa de diferentes ámbitos de la vida social de Comodoro Rivadavia, en actividad o jubilados, en lo comercial, profesional, educativo, comunitario… Nos convocamos para manifestar nuestra preocupación ante las autoridades políticas e instituciones y ante quienes tienen la responsabilidad de conducir estrategias de desarrollo económico”, señalaron en el comunicado.

Los vecinos remarcaron que, una vez más, Comodoro vive “la zozobra provocada por decisiones empresariales sólo basadas en indicadores económicos de rentabilidad y oportunidades coyunturales, dejando de lado el severo impacto que produce ello en el tejido social”.

Cuáles son los actores en juego por Manantiales Behr, la última joya dorada de YPF en Chubut

También recordaron lo ocurrido en la década del 90: “Resuenan aún hoy los ecos del dolor y las consecuencias del proceso de privatización y desarticulación sufrido en aquellos años, no sólo por su impacto en la economía local y el empleo, sino por el valor simbólico en lo social y cultural que significaba YPF”.

El documento afirma que “no podemos ni debemos permitir, una vez más, que decisiones ajenas a nuestras necesidades, que se toman muy lejos, en Buenos Aires, pongan en riesgo la vida presente y futura de nuestras generaciones venideras”. Y advirtió que “se están llevando lo que nos es propio: nuestra identidad colectiva, nuestros recursos, nuestras ilusiones y proyectos”.

Aumentarán los precios de los biocombustibles: cómo impactará en la nafta y el gasoil desde octubre

PEDIDO DE MEDIDAS CONCRETAS

En el cierre del pronunciamiento, los vecinos enumeraron una serie de reclamos que consideran urgentes para evitar un nuevo golpe a la comunidad:

- La preservación del patrimonio cultural construido a lo largo de más de cien años, símbolo de la identidad comodorense. Acciones de remediación ambiental, con cuidado del medio natural y la salud de la población.

- Medidas inmediatas para garantizar la continuidad del desarrollo económico-productivo de la cuenca del Golfo San Jorge.

- Promoción y desarrollo de energías alternativas como vía de diversificación y sustentabilidad.

“Nuestro futuro está en juego; queremos defenderlo, porque es allí donde nosotros y nuestros hijos hemos decidido vivir. ¡Nunca más un futuro incierto!”, concluye el comunicado.