El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presentó en el foro Vaca Muerta Insights 2025 la estrategia de la compañía para incrementar la producción de hidrocarburos y fortalecer la infraestructura de transporte. En su exposición, destacó el objetivo de alcanzar los 200 mil barriles diarios de petróleo para fin de año y completar la migración de la empresa al segmento no convencional.

“Estamos apuntando a llegar a 200 mil barriles para fin de año”, afirmó Marín en su disertación, en la que abordó los planes de YPF para consolidar su crecimiento en Vaca Muerta. Actualmente, la compañía produce entre 150 y 160 mil barriles diarios. En este contexto, destacó la importancia de proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que busca ampliar la capacidad de evacuación de crudo.

CGC y YPF: un acuerdo estratégico que impulsa el desarrollo en Vaca Muerta

Infraestructura y costos de producción

El desarrollo de infraestructura es clave para el crecimiento de la producción en Vaca Muerta. Según Marín, la ampliación de los sistemas de transporte permitirá sostener niveles de extracción superiores. “Con eso, Neuquén puede producir tranquilamente un millón y medio de barriles. Con la exportación a Chile (110 mil barriles), los 110 mil que van para Luján de Cuyo, los 300 mil que van para La Plata, más el VMOS, te da para un millón y medio de barriles. Ergo, se terminó el cuello de botella”, afirmó.

En relación con los costos de producción, Marín planteó que es necesario reducir los valores unitarios para mejorar la competitividad de Vaca Muerta en comparación con otras cuencas. “Escuché que Argentina no es competitiva, pero no por la cuestión laboral, sino por los costos unitarios. Los costos que pagan las operadoras a las empresas de servicio son mucho más altos que en Permian. No es lógico”, sostuvo.

Figueroa pidió mayor inversión en infraestructura a las operadoras de Vaca Muerta y cargó fuertemente contra las empresas de servicios

El CEO de YPF indicó que la empresa ya inició conversaciones con compañías internacionales para reducir costos. “Vamos a bajar los costos. Un pozo es 35% más caro que en Estados Unidos y en el Ceraweek avanzamos con eso”, comentó.

Proyectos de GNL y exportaciones

Además del desarrollo del petróleo no convencional, Marín destacó el avance de los proyectos de gas natural licuado (GNL), clave para la exportación de gas desde Vaca Muerta. En relación con Argentina LNG, señaló que “si los costos unitarios están entre un 7% y 10% por encima de Estados Unidos, estamos bien”.

Sobre el proyecto del buque flotante liderado por Pan American Energy, sostuvo que será una de las opciones para la exportación de gas en el futuro. También se refirió a la iniciativa Argentina LNG 2 con Shell y afirmó que la decisión final de inversión está prevista para abril del próximo año. “Con Shell tenemos que trabajar en cómo hacemos el proyecto”, agregó.

Río Negro sumó un nuevo avance clave en su exploración de Vaca Muerta

Marín adelantó que hay interés de una supermajor en participar en el desarrollo del GNL en Argentina, lo que podría acelerar su implementación. “Para fin de año tenemos 28 toneladas de GNL”, afirmó.

El plan de YPF para Vaca Muerta

Desde la llegada de Horacio Marín a la presidencia de YPF, la compañía puso en marcha un plan de expansión basado en la inversión en shale y la mejora de la infraestructura de transporte y exportación. En 2025, la empresa destinará 3.300 millones de dólares a la perforación de pozos de petróleo en Vaca Muerta y respaldará la ampliación del sistema de ductos.

Uno de los proyectos más relevantes en esta estrategia es la construcción del oleoducto y la terminal portuaria Vaca Muerta Oil Sur en Río Negro, con una inversión estimada en 2.900 millones de dólares. Este desarrollo es clave para consolidar a Argentina como un exportador de crudo a nivel global.

Más Vaca Muerta en Río Negro: Phoenix avanza en Confluencia Norte

Además, Marín destacó que YPF sigue siendo un actor central en la industria energética latinoamericana. “YPF es tan grande como Halliburton a nivel mundial. Somos la compañía que más invierte y que más pozos hace en Latinoamérica”, afirmó.