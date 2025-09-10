Vaca Muerta y Argentina LNG: Horacio Marín presentó en Milán el proyecto energético más ambicioso del país

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fue uno de los principales oradores de Gastech 2024, la mayor conferencia mundial sobre gas y energías, que se desarrolló en Milán del 9 al 12 de septiembre. Durante su intervención, destacó el potencial de Vaca Muerta y los avances del proyecto Argentina LNG, considerado la inversión en infraestructura más importante de la historia del país.

“Nuestro objetivo es ser un operador de 2 millones de barriles equivalentes por día y ubicarnos entre las 20 empresas más grandes del mundo”, señaló Marín, al trazar la estrategia de YPF en el escenario energético global.

Argentina LNG: un proyecto estratégico

El plan prevé la industrialización del gas de Vaca Muerta para exportar entre 24 y 30 millones de toneladas anuales de GNL, lo que transformaría a Argentina en un actor relevante en el mercado internacional.

Marín explicó que uno de los proyectos bajo la modalidad de alquiler ya cuenta con la decisión final de inversión (FDI) y que el gasoducto comenzará a construirse en abril de 2026. El objetivo es que el primer barco de GNL esté operativo en 2029, con socios estratégicos como Eni y Shell.

Mercados asegurados y expansión internacional

Respecto a los compradores potenciales, el titular de YPF indicó que las empresas socias del proyecto “son al mismo tiempo offtakers, lo que asegura la colocación de gran parte del gas”. No obstante, señaló que Europa, Asia y Japón aparecen como mercados de interés para la expansión comercial.

Marín remarcó que el nuevo contexto macroeconómico del país genera condiciones favorables para avanzar en inversiones energéticas de largo plazo, capaces de potenciar el desarrollo industrial y convertir a la Argentina en exportador global de energía.