Vaca Muerta tiembla: crece la preocupación por los sismos relacionados con la fractura hidráulica

Este viernes 18 de julio se registraron cuatro sismos en cercanías de Añelo, corazón operativo de Vaca Muerta. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el último evento ocurrió a las 23:27 con una magnitud de 3.3 en la escala de Richter y a 6 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó en la misma área donde durante la mañana ya se habían registrado tres movimientos.

El Observatorio de Sismicidad Inducida emitió un comunicado en el que solicitó a las operadoras YPF S.A. y Chevron Argentina S.R.L. un informe urgente sobre las tareas de fractura hidráulica realizadas en la zona conocida como Loma Campana. Allí se encuentran activos los pozos LLL 1861 al 1866, todos con ramas horizontales de aproximadamente 5.000 metros, que según el observatorio estarían ubicados por debajo del casco urbano de Añelo.

“Las empresas deben informar inmediatamente si están respondiendo a un protocolo de semáforo sísmico”, indicó el comunicado. Además, solicitaron a la Subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia que emita un pedido de informes oficial y que se evalúe la continuidad de la operación en el área. El documento también mencionó “un gran número de reportes de percepción por parte de los vecinos” durante el último evento nocturno.

Según el registro del Observatorio, en lo que va del año se contabilizaron 40 sismos en la provincia de Neuquén, de los cuales 32 estarían asociados a la actividad de estimulación hidráulica, mientras que los 8 restantes responderían a causas naturales. Solo en el mes de julio se detectaron al menos 6 eventos sísmicos de magnitudes superiores a 2.5 en escala de Richter, todos localizados en el departamento Añelo.

La preocupación por la sismicidad inducida no es nueva en la provincia. En 2022, el gobierno neuquino firmó un convenio con universidades nacionales para instalar estaciones sismográficas que permitan registrar con mayor precisión los eventos asociados a la actividad no convencional. Sin embargo, hasta la fecha no se ha implementado de manera oficial un sistema de “semáforo sísmico” como el que ya se utiliza en otras regiones del mundo con desarrollo hidrocarburífero intensivo.

Experiencias internacionales

En Canadá, la provincia de Alberta implementó desde 2015 un protocolo regulatorio que establece niveles de alerta en función de la magnitud de los sismos. Si un evento supera los 2.0 grados, se activa una revisión operativa; si supera los 4.0, la operación debe suspenderse de forma inmediata. El sistema aplicó en áreas como Fox Creek, donde la actividad sísmica aumentó con el avance del fracking.

En Estados Unidos, el estado de Oklahoma desarrolló un sistema de monitoreo y respuesta ante el aumento de la sismicidad vinculada al uso de pozos de inyección. A partir de una serie de terremotos registrados entre 2011 y 2015, las autoridades estatales limitaron las cantidades de agua que podían ser inyectadas y forzaron la clausura de algunas instalaciones.

Ambas experiencias muestran que los protocolos preventivos y la fiscalización activa pueden reducir el riesgo de daños estructurales y sociales. En el caso neuquino, los investigadores locales advierten sobre la necesidad de adoptar criterios similares.

Una demanda creciente

El desarrollo de Vaca Muerta se mantiene como uno de los principales motores de crecimiento económico para la provincia y para el país. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, durante el primer semestre de 2025 se concretaron más de 13.000 etapas de fractura, lo que representa un aumento interanual del 25,3%. Las operadoras más activas en ese período fueron YPF, Vista y Tecpetrol.

En ese contexto, la coexistencia entre actividad industrial y comunidades locales plantea nuevos desafíos. Las solicitudes para implementar protocolos de gestión de riesgo sísmico forman parte de un debate en evolución, en el que convergen la producción energética, la seguridad pública y la planificación territorial.