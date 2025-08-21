La producción de hidrocarburos en Neuquén alcanzó en julio un hito largamente esperado: por primera vez, el petróleo provincial superó la barrera de los 500 mil barriles diarios. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la cifra exacta fue de 529.291 barriles por día, lo que representó un incremento del 6,5% frente a junio y del 27,9% en la comparación interanual.

En paralelo, el gas natural también alcanzó un récord. Con 113,9 millones de metros cúbicos diarios, Neuquén aportó el 72,1% de la producción nacional, que totalizó 157,9 millones. Este máximo se dio en el marco de una ola de frío que obligó a operar al límite a pozos e infraestructura, evidenciando la centralidad del aporte neuquino en el abastecimiento del país.

El peso de la provincia sobre el mapa energético nacional se consolida: el petróleo neuquino ya representa el 65,7% del total del país. La tendencia confirma el papel de Vaca Muerta como motor de la producción, en un contexto en el que las refinerías locales demandan crudo y se amplía la capacidad de transporte para exportar.

Pero la contracara de los récords es un frente laboral en tensión. Según cifras sindicales, en el sector se contabilizan 1.200 despidos y alrededor de 2.000 suspensiones, lo que motivó reclamos gremiales y la intervención del Ministerio de Trabajo con conciliaciones obligatorias. La paradoja se explica por un esquema de producción creciente a partir de pozos ya conectados, mientras se reduce la contratación de obras y servicios por el impacto de los precios internacionales.

El escenario externo contribuye a esta dinámica. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero implicó la aplicación de aranceles que afectaron el mercado global y provocaron una baja en la cotización del Brent. El barril, que a comienzos del año superaba los 80 dólares, hoy oscila entre 65 y 66 dólares, nivel que condiciona la rentabilidad de nuevos desarrollos.

En el plano local, las elecciones legislativas de octubre aparecen como un factor adicional de incertidumbre. El resultado definirá si el oficialismo logra ampliar su representación en el Congreso y si, tras esa instancia, se modifican las políticas cambiarias que impactan sobre la competitividad del sector energético.