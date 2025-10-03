La producción de petróleo en Argentina alcanzó en agosto de 2025 los 821.851 barriles diarios, el registro más alto desde 1998. La formación de Vaca Muerta fue la gran protagonista al concentrar el 64% del total, lo que equivale a casi dos de cada tres barriles producidos en el país. El crecimiento del sector no solo impactó en el nivel de empleo y en los ingresos dolarizados, sino que también modificó la balanza comercial energética hacia valores inéditos.

Según datos oficiales, la actividad hidrocarburífera cerró agosto con 4.242 pozos activos, 36 más que en julio. La producción en Vaca Muerta se incrementó un 3,1% respecto al mes anterior y un 30,3% interanual, al pasar de 402.706 barriles diarios en 2024 a 524.770 en el mismo mes de 2025. En paralelo, la producción nacional de gas natural promedió los 157.021 miles de metros cúbicos diarios, con Vaca Muerta aportando 90.032, lo que representó un crecimiento del 7,1% en la comparación interanual.

El repunte se tradujo de manera directa en el comercio exterior. Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los USD 1.056 millones en agosto, con un incremento interanual del 40%. Dentro de ese total, las ventas de crudo sumaron USD 305 millones, sostenidas por un aumento del 58,6% en los volúmenes exportados pese a la baja del 11,3% en los precios internacionales. Con este desempeño, el sector energético explicó el 12,9% de las exportaciones totales del país en el mes.

Los reportes técnicos también detallaron el protagonismo de las principales operadoras en la formación. Vista, liderada por Miguel Galuccio, consolidó su posición como mayor exportador de crudo del país, con 118.000 boe/d producidos en el segundo trimestre y más de 300 pozos en operación. Pluspetrol se destacó en Bajo del Choique y La Calera, con producciones diarias superiores a los 2.000 barriles, mientras que Shell Argentina aportó desde el pozo Cruz de Lorena, con una extracción similar.

YPF mantuvo un rol central en la expansión no convencional. En agosto, el 75,6% de su producción correspondió al shale, con 282.262 barriles diarios, en tanto el convencional descendió a 90.953 barriles. La compañía proyecta más de 1.800 nuevas perforaciones en Vaca Muerta rumbo a 2030, en paralelo al avance de proyectos estratégicos como el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el plan de exportación de GNL.

El contexto internacional sigue siendo un factor de peso para las operadoras. Durante 2025, el precio del barril Brent osciló entre USD 86,10 y USD 65,30, mientras que el promedio local de ventas se situó en USD 67,63 por barril. La volatilidad de los precios, sumada al proceso de traspaso de áreas convencionales a nuevos actores, plantea desafíos para mantener la curva ascendente de producción.