La ciudad de Cutral Có se convirtió nuevamente en sede de la segunda edición de Vaca Muerta Net Zero, el encuentro que apunta a reafirmar el compromiso de Neuquén con la transición energética y la reducción de emisiones. La apertura estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por autoridades provinciales, intendentes, referentes de la industria y especialistas en energía y ambiente.

En su discurso, el mandatario provincial fue contundente: “De ninguna manera vamos a dejar pasivos a las futuras generaciones. Les vamos a dejar activos, a partir de la monetización de nuestro subsuelo”, aseguró.

Producción y cuidado del ambiente

Figueroa remarcó que las empresas deberán incluir el cuidado ambiental en sus estructuras de costos y destacó que la provincia ya mide emisiones y pozos abandonados, algo que antes no se hacía. En este sentido, recordó la creación de la Subsecretaría de Cambio Climático y apuntó contra quienes niegan la problemática: “Eso es ser necios; sino, miren la Cuenca del Limay”.

Cuáles son los actores en juego por Manantiales Behr, la última joya dorada de YPF en Chubut

Además, sostuvo que la competitividad internacional de Vaca Muerta se logrará en equipo, con participación de operadoras, pymes neuquinas y sindicatos. Confirmó que el gas neuquino ya se exporta con éxito en América Latina y adelantó que en 2026 el foco estará puesto en Brasil.

Inversión pública y desarrollo social

El gobernador subrayó la importancia de convertir los ingresos de la actividad hidrocarburífera en obras de infraestructura. Informó que, con financiamiento provincial, se están construyendo 85.000 metros cuadrados de escuelas, 40.000 de hospitales, 40.000 de comisarías y cárceles, y 600 kilómetros de rutas, además de 60.000 metros cuadrados de escuelas técnicas.

Figueroa explicó que esta estrategia busca garantizar sustentabilidad social, complementando la producción de gas y petróleo con inversiones en salud, educación, seguridad y conectividad. “Cuando el gas y el petróleo no sean demandados, Neuquén tendrá otras economías desarrolladas”, afirmó.

YPF inició trabajos previos a la perforación de tres nuevos pozos en Palermo Aike

Proyectos de energía limpia

Como parte de la jornada, se entregó al municipio de Cutral Có la prefactibilidad para conectar un parque solar de 30 MW al sistema del EPEN. El intendente Ramón Rioseco valoró el avance y adelantó que el objetivo es multiplicar por diez la capacidad instalada en un futuro proyecto mayor.

El encuentro, que se desarrolla en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, incluye paneles sobre políticas públicas, innovación tecnológica y reducción de emisiones. La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, recalcó que “Neuquén debe demostrar que el petróleo y gas de Vaca Muerta son de bajas emisiones”.

La primera edición de Vaca Muerta Net Zero, realizada en 2024, obtuvo reconocimiento global al recibir el Climate Positive Award 2024 otorgado por Green Cross durante la Cumbre de Carbono de las Américas. Este premio destacó la visión neuquina en sostenibilidad y consolidó a la provincia en el mapa internacional de la acción climática.