La escalada del dólar tras las elecciones bonaerenses y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, no solo sacudió la macroeconomía nacional sino que también encendió alarmas en el sector energético. Las principales productoras de gas que operan en Vaca Muerta advierten que la devaluación deteriorará el valor real del gas inyectado en los meses de mayor demanda residencial.

Según los contratos del Plan Gas, el precio del fluido se pesifica al tipo de cambio del último día del mes de entrega y se paga 65 días después. Así, el gas entregado en junio se valuó a $1.215, frente a un dólar oficial que el viernes cerró en $1.515, una diferencia de 20%. El desfase impactará en los balances de las petroleras, que además denuncian atrasos de Enarsa en los pagos.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

La volatilidad cambiaria también afecta a Neuquén, cuya recaudación depende en buena medida de las regalías hidrocarburíferas. Si bien el alza del dólar mejora en pesos la liquidación de regalías —calculadas en dólares—, la pérdida de valor en las operaciones gasíferas y los atrasos en los pagos generan tensiones financieras que repercuten en la provincia.

El trimestre más sensible

El período junio-agosto concentra casi la mitad del consumo residencial anual de gas. “Nos agarra con el mejor trimestre de ventas adentro. Vaya uno a saber a cuánto va a cotizar el dólar cuando cobremos en octubre y noviembre”, admitió un alto ejecutivo de una petrolera en diálogo con el medio especializado EconoJournal.

El gas inyectado en invierno se paga más caro por una prima del 25% que establecen los contratos, pero la devaluación erosiona esa diferencia. Según Enargas, el invierno pasado los hogares consumieron en esos tres meses un 47% del volumen total de 2024.

Qué se sabe sobre el cuerpo de una mujer encontrado en los terrenos de una empresa patagónica

Un esquema frágil

El Banco Central vendió más de US$1.100 millones en tres días para contener la presión cambiaria, sin lograr estabilizar la plaza. La falta de cobertura cambiaria en los contratos con Enarsa deja expuestas a las productoras, que ya evalúan arbitrajes por intereses impagos.

El contraste lo marca Cammesa, que paga a 45 días, reconoce intereses en caso de mora y actualiza el valor del gas hasta cuatro veces en el mes, lo que amortigua el impacto de la devaluación.

La suba del dólar abarata los costos en pesos de las petroleras, pero la falta de previsibilidad domina la escena. “El problema es lo que viene por delante. Si el tipo de cambio se sigue depreciando no hay forma de defender el valor del gas entregado en el invierno”, señalaron desde una de las principales productoras.

Petróleo en caída: en 10 años la cuenca San Jorge perdió 36% de reservas y Santa Cruz retrocedió 60%

En un contexto de debilidad política del oficialismo, tras las derrotas legislativas y con los comicios presidenciales del 26 de octubre en el horizonte, el desconcierto económico se traslada a Vaca Muerta. Las empresas buscan sostener inversiones, pero la fragilidad del esquema cambiario y la incertidumbre regulatoria reavivan dudas sobre el ritmo de desarrollo en el corto plazo.