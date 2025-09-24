YPF alcanzó un nuevo récord en el desarrollo de Vaca Muerta al completar 20 etapas de fractura hidráulica en un solo día en el yacimiento de Loma Campana, considerado el mayor proyecto de shale oil del país y el más grande fuera de América del Norte. La operación se realizó bajo la modalidad de fracturas simultáneas, conocida como Simul Frac, que permite acelerar los tiempos de perforación y optimizar recursos.

La compañía informó que la jornada de trabajo demandó 21 horas de bombeo continuo, con un control remoto desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) que funciona en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se monitorearon todos los parámetros de la operación, incluyendo tiempos entre etapas y medidas de seguridad, con un registro de “cero incidentes”.

Petróleo en caída: en 10 años la cuenca San Jorge perdió 36% de reservas y Santa Cruz retrocedió 60%

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el hito en sus redes sociales: “Alcanzamos una nueva marca que redefine nuestros estándares operativos: 20 etapas/día con 21 horas de bombeo en modalidad de fracturas simultáneas. Un gran trabajo del equipo YPF y SLB que representa un paso más hacia el futuro de la industria”.

Este tipo de operaciones es considerado clave en formaciones de shale y tight, ya que reduce los tiempos de fractura y permite un desarrollo más rápido de los yacimientos. La implementación de Simul Frac en Loma Campana refuerza la estrategia de YPF de mejorar la eficiencia de sus proyectos no convencionales, en un contexto de fuerte proyección exportadora para la producción neuquina.

En paralelo, la compañía SLB —que participó del operativo— subrayó la importancia de las herramientas digitales y la inteligencia artificial en esta nueva etapa. “Con nuestra plataforma digital estamos incorporando todos los datos desde la prospección hasta la puesta en producción para que los clientes puedan tomar decisiones de manera autónoma y en tiempo real”, explicó Jorge Garza Vidal, Managing Director de SLB para Argentina, Bolivia y Chile, durante la Argentina Oil & Gas 2025.

El tren de Vaca Muerta: una propuesta de 3.000 millones de dólares

El récord alcanzado por YPF refleja un avance en la automatización y digitalización de los procesos en la industria hidrocarburífera, donde la eficiencia y el control de riesgos se vuelven factores centrales para sostener el ritmo de desarrollo de Vaca Muerta y su integración a los mercados internacionales de energía.