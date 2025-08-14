La Subsecretaría de Trabajo de Neuquén informó este jueves que las negociaciones entre las operadoras y los sindicatos de Camioneros de Neuquén y Río Negro entraron en un cuarto intermedio con avances en los convenios, lo que llevó a suspender temporalmente las medidas de fuerza.

Según publicó AM740, las partes retomarán el diálogo este viernes a las 10 para intentar cerrar un acuerdo definitivo. Desde la cartera laboral señalaron que, de acuerdo con el compromiso del gremio, no habrá medidas de fuerza hasta la próxima reunión.

Del encuentro participaron el subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo; el secretario general de Camioneros Neuquén, Carlos Roja; Gustavo Sol, de Camioneros Río Negro; y representantes legales de Tecpetrol, Total y Shell.

Un conflicto que viene de largo

El Sindicato de Camioneros de Río Negro había iniciado un bloqueo total en el ingreso a Fortín de Piedra, en el marco de un reclamo por los despidos masivos en la empresa NRG. La protesta comenzó el miércoles a las 6 de la mañana y afectó únicamente a las petroleras con las que mantienen conflicto. Los vehículos de YPF y otras firmas sin disputa pudieron circular sin problemas.

NRG atraviesa una crisis financiera desde hace al menos 10 meses, cuando comenzaron los despidos. En junio, la compañía se declaró insolvente y entró en convocatoria de acreedores. La baja en la demanda de arena para fracking redujo drásticamente su facturación y llevó a una disminución de la plantilla laboral a menos de la mitad.

Reclamos millonarios y cláusulas polémicas

El gremio denuncia que las operadoras Shell, Tecpetrol, Phoenix y Total son “responsables solidarias” y deben responder por las deudas de NRG con los trabajadores. Según Gustavo Sol, el monto adeudado rondaría 15 millones de pesos por empleado solo en salarios, sin contar indemnizaciones.

En las audiencias previas, las empresas ofrecieron $1,2 millones por trabajador, cifra que el gremio calificó de “extorsiva”. Además, incluyeron una cláusula que impediría a los despedidos iniciar acciones judiciales futuras o volver a trabajar en los yacimientos, algo que Camioneros rechaza de plano.

“Estas empresas están envalentonadas porque tienen el respaldo del Gobierno Nacional para manejarse en sus términos”, sostuvo Sol, advirtiendo que no aceptarán acuerdos que vulneren los derechos laborales adquiridos.