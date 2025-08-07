La petrolera President Petroleum, de capitales británicos y con operaciones en la provincia de Río Negro, solicitó su propia quiebra tras un proceso de concurso preventivo sin resultados positivos. La compañía comunicó la decisión mediante una nota presentada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), firmada por Peter Levine, responsable de Relaciones con el Mercado, y detalló que la solicitud fue presentada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, a cargo del juez subrogante Fernando Saraví.

Entre los motivos centrales del pedido de quiebra, la firma mencionó la decisión del gobierno rionegrino de no extender las concesiones vigentes, que vencen en 2027. La petrolera arrastra un pasivo declarado de 56 millones de dólares hasta marzo, con vencimientos inmediatos que representan el 10% de ese monto.

En mayo pasado, la firma rionegrina Brava Ingeniería asumió la operación y mantenimiento de los tres bloques donde President Petroleum es titular: Las Bases, Puesto Prado y Puesto Flores - Estancia Vieja. No obstante, la producción en esas áreas presenta caídas sostenidas.

Según datos del sector al mes de mayo, Las Bases no registraba producción, con 10 pozos fuera de servicio. En Puesto Prado, la producción diaria era de 208 metros cúbicos, equivalentes a 42 barriles por día, con un promedio de 4,69 barriles por pozo. En Puesto Flores - Estancia Vieja, el rendimiento fue de 4.839 metros cúbicos diarios, o 982 barriles por día, repartidos entre 27 pozos activos, con un promedio de 36 barriles por pozo.

En la asamblea de accionistas que resolvió avanzar con el pedido de quiebra, se destacaron una serie de eventos que impactaron “de manera sustancial y adversa”. Entre ellos, se enumeraron cortes de energía eléctrica “reiterados e imprevistos” en el yacimiento Puesto Flores, atribuidos al proveedor regional Transcomahue. Según el documento, en los primeros cinco meses de 2025 se perdió más producción por este motivo que en todo 2024.

Además, la firma señaló que sufrió fallas imprevistas en dos de sus pozos más productivos, lo que demandó intervenciones técnicas (pulling) que implicaron pérdidas cercanas al millón de dólares.

La baja en el precio del crudo fue otro de los factores mencionados. La empresa detalló que el barril de petróleo se vendió en promedio a US$58 en Río Negro y US$52 en Salta durante el período reciente, frente a los US$68 y US$65 del inicio del año.