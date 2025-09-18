La empresa GeoPark informó que su directorio aprobó un aporte de capital por US$100 millones realizado por GeoPark Colombia, su accionista controlante. El desembolso, que equivale a $142.300 millones al tipo de cambio comprador del Banco Nación del 11 de septiembre, podrá ejecutarse en varias transferencias en los próximos 90 días, según consta en la documentación presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La compañía, considerada una de las independientes líderes en exploración y producción de petróleo y gas en Latinoamérica, adelantó que estos fondos podrían destinarse a financiar su regreso a Vaca Muerta, tras haber salido en 2020 como parte de una reestructuración de portafolio.

Negociaciones en Vaca Muerta

El CEO James F. Park confirmó en una conferencia con inversores que la empresa planea retomar operaciones en la formación no convencional antes de fin de año. “Volver a Vaca Muerta no es solo una decisión geográfica, sino estratégica, ya que apostamos por una formación con potencial probado y por un país que tiene la capacidad de convertirse en un actor energético global”, expresó.

Aunque no se detallaron las áreas específicas, versiones del mercado señalan que GeoPark está en conversaciones con socios locales para acceder a bloques en producción dentro de la Cuenca Neuquina. En el pasado, la firma intentó desarrollar el bloque Mata Mora Norte y adquirió participaciones en cuatro áreas a Phoenix Global Resources, aunque la operación se canceló en mayo de 2025.

Contexto financiero y estratégico

GeoPark cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2014 y tiene presencia en varias cuencas de Latinoamérica. En Argentina, su portafolio fue reducido tras la salida de Vaca Muerta, pero la empresa mantiene servicios de asistencia técnica para otras sociedades del grupo. Su último balance reportó ganancias por más de $33.000 millones, respaldadas por un balance de caja de US$330 millones y un bajo nivel de apalancamiento.

La empresa sostiene que su estrategia global se apoya en tres pilares: entregar más energía mediante procesos eficientes, generar valor con disciplina de capital y compartir beneficios con los grupos de interés.

El interés renovado por Vaca Muerta responde al potencial de la formación como uno de los plays no convencionales más atractivos fuera de Estados Unidos. En su comunicación oficial, la firma aseguró que Argentina, y en particular la Cuenca Neuquina, representan un foco estratégico clave para su crecimiento regional.

De confirmarse la reactivación, GeoPark se sumará al grupo de compañías que en 2025 impulsan inversiones en proyectos de exportación de crudo y gas desde Neuquén y Río Negro, en un contexto de récord productivo y obras de infraestructura como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el plan Argentina LNG.