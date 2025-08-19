Una empresa de Brasil desembarca en Vaca Muerta: invertirá más de 21 millones de dólares

La provincia de Neuquén suma un nuevo jugador al desarrollo de Vaca Muerta. Este martes, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, participaron de la firma del acuerdo con la empresa brasileña FLUXUS, que formalizó la cesión de dos concesiones hidrocarburíferas previamente operadas por Pluspetrol S.A.

Los bloques que operará la empresa

El convenio habilita a FLUXUS a operar la concesión convencional Centenario (bloques I y II) y la concesión no convencional Centenario Centro (CENCH). De esta manera, la compañía ingresa oficialmente como operadora en la cuenca neuquina.

¿Cuáles son las petroleras de Brasil y Colombia que ingresan a Vaca Muerta?

De la firma participaron el CEO de FLUXUS, Ricardo Savini, el presidente de FLUXUS Argentina, Juan Randanne, y el director de Operaciones, Jorge Lorenzón, quienes acompañaron al gobernador en el acto.

Una nueva operadora para la provincia

El ministro Medele explicó que la llegada de FLUXUS es el resultado de un proceso de búsqueda y evaluación de oportunidades en Neuquén. “Ellos vienen con una experiencia internacional y están buscando crecer no solamente en hidrocarburos, sino también en otras actividades. Con la aprobación del gobernador, ya podemos decir que tenemos una nueva operadora en la cuenca, y eso nos llena de orgullo”, señaló.

La compañía comenzará a operar durante 2025 y ya cuenta con un plan de trabajo diseñado tras un periodo de análisis del área.

La visión de la empresa

Por su parte, el CEO Ricardo Savini destacó el valor histórico del área. “El yacimiento Centenario es un campo histórico para la provincia, está casi dentro de la ciudad de Neuquén. Nosotros venimos para invertir fuerte, recuperar pozos y redesarrollar el yacimiento. Vamos a trabajar tanto en el campo convencional como en el no convencional de Vaca Muerta, porque allí hay un potencial muy importante”, indicó.

Viajar al exterior se volvió más barato que hacer turismo interno

Savini recordó que este es el primer activo de FLUXUS en Argentina, aunque la firma ya tiene operaciones de gas en Bolivia y pertenece al grupo J&F, el conglomerado privado más grande de Brasil.

La inversión inicial y el plan de trabajo

El acuerdo establece una inversión de 21,3 millones de dólares destinada a la reactivación de 54 pozos entre 2026 y 2027, además del mantenimiento de instalaciones. También contempla el abandono seguro de 76 pozos que no presentan condiciones de productividad.

Uno de los puntos centrales será la puesta en valor de la planta turboexpander en Centenario Centro, que permitirá procesar hidrocarburos en la provincia, reducir costos logísticos y favorecer el desarrollo de proveedores locales.

En materia fiscal, la empresa abonará 430.600 dólares en responsabilidad social empresaria y alrededor de 169.400 dólares en impuestos de sellos.