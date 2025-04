Con el objetivo de garantizar la prestación del servicio público de electricidad de manera esencial y estratégica, asegurando “el acceso universal a la electricidad como un derecho humano fundamental”, el proyecto de ley 47/2025 enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura busca la creación de una empresa provincial, con 60% de participación del Estado y el resto abierto al capital privado; y un mercado regional de distribución eléctrica.

La iniciativa retoma un debate que ya se dio en el año 2023, cuando también el gobierno anterior promovió la creación de una empresa provincial bajo el concepto de “soberanía energética”. Con algunas diferencias en la estructuración, pero con argumentos similares, el proyecto actual retoma esa discusión, que no llegó a tratarse en el anterior período legislativo.

El proyecto impulsado por el gobernador Ignacio Torres se fundamenta en 3 pilares, compuestos por el ‘Plan Eléctrico Provincial", la creación del 'Mercado Eléctrico Mayorista Regional de Chubut' (MEMC) y de la 'Empresa Provincial de Energía Chubut Sociedad Anónima' (EPECH S.A).

Para esto, se propone un aprovechamiento integral de las fuentes de energía eléctrica con las que cuenta la provincia, como las de origen hidráulico (con las presas Futaleufú y Ameghino), térmicas y eólicas, además de las que podrían crearse en base a otras fuentes renovables, como la solar o mareomotriz.

Como principio, el proyecto establece un manejo integral y planificado de esos recursos por parte de la provincia, aunque sin excluir otras formas de administración que rigen en la actualidad. Pero puede inferirse que será clave el fin de los contratos de concesión de Futaleufú y Ameghino, previsto para este año, un tema en el que el gobernador Torres ha planteado en reiteradas oportunidades su posición de que las nuevas concesiones deberán ser otorgadas por la provincia, en su rol de propietaria de los recursos y no así por parte del Estado nacional.

"Nuestros recursos naturales deben formar parte de la estrategia para el desarrollo productivo, económico y social de la provincia, tanto a partir de la comercialización y de la utilización de la energía eléctrica como insumo estratégico y sus vectores energéticos -se lee en el artículo segundo del proyecto de ley-, así como la industrialización en el marco de las cadenas de valor alcanzadas por la actividad".

Desarrollo socio económico y políticas energéticas “con participación ciudadana”

El proyecto de ley establece que EPECH contribuirá al “bienestar general y al desarrollo socio-económico equilibrado de la provincia”. Al actuar como instrumento para las políticas energéticas definidas por el Poder Ejecutivo Provincial, la empresa buscará alinear las inversiones y el desarrollo del sector energético con las prioridades y necesidades específicas de Chubut.

Esto podría traducirse en proyectos de infraestructura energética más adecuados a la realidad local y en un mayor impacto positivo en la economía regional, además de garantizar la estabilidad del suministro en aquellas regiones de la provincia que no tienen hoy ese reaseguro

De hecho, cuando se envió un proyecto de similares características en mayo de 2023, se señaló en aquel momento que el 85% del territorio provincial presentaba problemas de conectividad eléctrica, un dato que no se modificó esencialmente hasta hoy.

Esa falencia es algo que propone resolver el nuevo proyecto de ley, en base a “la expansión del servicio eléctrico a áreas y poblaciones desatendidas”.

La iniciativa apunta a crear un ‘Plan energético provincial’, en el que se garantizará la “participación de los usuarios, de las organizaciones sociales y del ciudadano común en la gestión de los recursos naturales aprovechados para la generación eléctrica, reflejando de ese modo el carácter de bien social, económico y cultural", añade el texto.

Objetivo de lograr tarifas más bajas

Entre los objetivos de la política energética a crear desde la nueva ley, se plantean "garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna". Además, "construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación", con modalidades de consumo y producción sostenibles”.

El proyecto no establece medidas concretas sobre el tema tarifario, pero se desprende que a partir del manejo de fuentes de generación ubicadas en la provincia y administradas en un mercado regional, podría atenuar el pago de costos del transporte que hoy afrontan los usuarios.

En efecto, el sistema del mercado nacional establece el ‘punto cero’ en Ezeiza y a partir de esa referencia geográfica se cobra el transporte a los usuarios de todo el país, resultando, lógicamente, más perjudicados quienes viven a mayor distancia de esa localidad de Buenos Aires.

Además, la iniciativa del Mercado Mayorista Regional Chubut pretende amplificar el potencial energético provincial disponible, tanto convencional como renovable. El aumento de la producción local de energía podría conducir a un sistema más autosuficiente, mitigando potencialmente los costos asociados con la importación de energía desde lugares distantes.

Aunque el proyecto de ley no establece estrategias específicas en el tema tarifario, se deduce que la capacidad de actuar como instrumento de las políticas energéticas provinciales permitiría al gobierno implementar estrategias tarifarias específicas, a través de la empresa EPECH.

Creación de un Mercado Eléctrico Chubut

Entre los objetivos de la creación del Mercado Eléctrico Mayorista Regional Chubut se cuenta se cuenta la promoción de un modelo de desarrollo territorial "basado en la idea de soberanía energética".

Con ese fin, se apunta a promover la participación en la renta energética en todo el territorio de la provincia, en función del uso de los recursos naturales, renovables y no renovables afectados a la generación, transporte y distribución de energía.

En la enunciación de objetivos, los incisos J y K del artículo 57 apuntan a "Mejorar los precios de la energía en el territorio provincial y a nivel nacional", insistiendo sobre la promoción de del acceso a la energía a precios asequibles.

Además, se señala que se diversificará la competencia al haber un mercado de mayores dimensiones, mejorando la calidad de servicio, "impulsado por el establecimiento de una infraestructura de transmisión más robusta y la aplicación de criterios de calidad y seguridad uniformes".

Hay que aclarar que la creación del mercado eléctrico regional no significa prescindir de la oferta de energía que llega a través de CAMMESA, sino que habrá una interacción, coordinada por la empresa provincial EPECH.

Funciones de la empresa provincial EPECH

El artículo 23 del proyecto de ley crea formalmente Empresa Provincial de Energía Chubut S.A (EPECH), definiéndola como una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, en un 60%, mientras que el resto será abierto a la participación privada.

Se prevé que EPECH se haga cargo de las funciones esenciales dentro del sector energético de la provincia, ejecutando las políticas que disponga el gobierno provincial en la materia. El artículo 26 determina que la empresa podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante, originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.

Según el artículo 29 (inciso b), EPECH podrá intervenir en la generación de energía, transporte, almacenamiento y distribución, como también la comercialización de sus productos y derivados, directos o indirectos.

Podrá también construir, adquirir y administrar centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas, solares y demás fuentes de energía que estén disponibles en el futuro.

El Directorio estará integrado por 5 directores titulares y 3 suplentes. Los accionistas clase A tendrán 4 titulares, de los cuales 3 serán designados por el Ejecutivo provincial y uno por un representante de los trabajadores de sector. Si los directores designados por el gobierno son también funcionarios públicos, deberán ejercer el rol en la empresa en forma ‘ad honorem’.