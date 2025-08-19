El grupo minero Glencore confirmó que presentó dos proyectos de cobre al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina por un total de 13.500 millones de dólares. Se trata de El Pachón, ubicado en San Juan, y Agua Rica, en Catamarca, donde la compañía prevé invertir 9.500 millones y 4.000 millones de dólares respectivamente durante la próxima década.

La compañía informó que ambos proyectos, en caso de aprobarse, podrían generar más de 10.000 puestos de trabajo directos en la etapa de construcción y 2.500 adicionales en la fase operativa. En un comunicado, el CEO global de Glencore, Gary Nagle, destacó que “el RIGI actúa como un catalizador para atraer inversiones extranjeras” y aseguró que la firma mantiene el compromiso con Argentina, donde opera desde hace más de veinte años.

El CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, sostuvo que los proyectos “respaldan la aspiración de Argentina de posicionarse entre los principales productores de cobre a nivel mundial”.

Según datos de la empresa, El Pachón cuenta con recursos minerales medidos, indicados e inferidos estimados en 6.000 millones de toneladas con una ley promedio de 0,43% de cobre, 2,2 g/t de plata y 130 g/t de molibdeno. Agua Rica, por su parte, dispone de recursos de 1.200 millones de toneladas con leyes promedio de 0,47% de cobre, 0,20 g/t de oro, 3,40 g/t de plata y 0,03% de molibdeno. Este último prevé aprovechar la infraestructura de Minera Alumbrera, ubicada a 35 kilómetros, lo que dará origen al proyecto MARA.

La presentación de Glencore se da en un contexto en el que el Gobierno nacional busca consolidar el RIGI como marco de atracción de inversiones de largo plazo. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en su cuenta de X que “con la incorporación de estos proyectos, ya se presentaron al RIGI 20 iniciativas en distintos sectores industriales por más de 33.600 millones de dólares”. Según un informe del bróker Allaria S.A., las propuestas aprobadas hasta ahora representan compromisos de inversión por 13.062 millones de dólares.

El régimen establece que los proyectos estratégicos superiores a 1.000 millones de dólares deberán desembolsar al menos un 20% de la inversión en los primeros dos años. De esta forma, El Pachón y Agua Rica implicarían compromisos iniciales de 1.900 millones y 800 millones de dólares respectivamente en ese plazo.

Glencore recordó que se trata de una de las principales compañías diversificadas de recursos naturales a nivel global, con más de 150.000 empleados y contratistas, presencia en 35 países y producción y comercialización de más de 60 productos. El cobre es considerado un mineral clave para la transición energética, dado su uso en baterías, redes eléctricas y componentes de la industria automotriz.