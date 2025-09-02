Tras dos meses a la baja, repuntó la actividad en Vaca Muerta: las fracturas crecieron 20% en agosto

La actividad en Vaca Muerta mostró en agosto un repunte tras dos meses de caídas. Según el informe elaborado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, para la Fundación Contactos Energéticos se realizaron 2.163 etapas de fractura, un incremento del 20,6% respecto de julio, cuando se habían registrado 1.793.

Las fracturas son el indicador más utilizado para medir el nivel de actividad en un desarrollo no convencional. Si bien el registro de agosto aún quedó por debajo del récord de mayo, de 2.588 etapas, marcó un quiebre en la tendencia negativa de los meses previos.

En el desglose por operadoras, YPF concentró 1.105 etapas, más de la mitad del total. Le siguió Vista Energy, con 426 fracturas ejecutadas en tres sets de equipos.

El resto de la actividad se distribuyó entre Pluspetrol (216), PAE (154), Shell (136) y Pampa Energía (126). En conjunto, fueron seis las compañías que realizaron fracturas durante agosto.

Vaca Muerta lleva a Argentina al máximo de producción en un cuarto de siglo y camino al millón de barriles diarios

Servicios de fractura: SLB desplaza a Halliburton

El informe también destacó un cambio en el podio de las compañías de servicios: SLB (ex Schlumberger) fue la firma con mayor volumen de fracturas en agosto, desplazando a Halliburton.

El liderazgo de SLB estuvo impulsado por su trabajo con Vista Energy, que realizó la totalidad de sus operaciones con equipos de la compañía.

Factores internacionales y efectos locales

La caída de la actividad en junio y julio estuvo vinculada, en parte, a la baja del precio internacional del petróleo a mitad de año, lo que trasladó incertidumbre al mercado interno. Esta dinámica generó suspensiones laborales y un impacto en las economías regionales vinculadas a la cadena de servicios petroleros.

Los dueños de Vaca Muerta: YPF, Vista y Pluspetrol lideran el nuevo mapa tras compras y fusiones

La mayor parte de las fracturas de agosto se concentró en pozos destinados a producir petróleo, lo que abre la posibilidad de que la producción récord alcanzada en julio —más de 807.000 barriles por día a nivel nacional— no solo se mantenga, sino que incluso tenga un incremento leve hacia fin de año.