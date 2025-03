Alejandro Eloff trabajó durante 30 años en YPF, donde fue gerente regional y se desempeñó en diferentes áreas de yacimientos en Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Sin dejar de lado los sentimientos que despierta la partida de la petrolera de la provincia que la vio nacer, analizó la decisión de la empresa y retrató el escenario que afronta la región de cara al futuro.

“En lo personal estoy dedicado a otras cosas, entonces tal vez lo puedo ver con una situación más acomodada si se quiere, y un análisis retrospectivo en el que algunas de estas cosas estaban previstas que sucedan”, explicó Eloff en diálogo con Buen Día Comodoro, por Seta TV.

Marín confirmó que YPF se retirará de Chubut y de todas las áreas maduras para invertir solo en Vaca Muerta

El ex trabajador de YPF remarcó que “la actividad petrolera es una industria extractiva que agota sus recursos”, por lo que están previstos “desenlaces en los cuales las compañías se desprenden de activos y esto ya ha sucedido en la historia de los hidrocarburos de Argentina en numerables oportunidades”.

Más allá de ese análisis, Eloff destaca que “la parte más compleja es para los que están en actividad y que, de alguna forma, tenían proyectada su vida laboral acá en la zona con YPF”, aunque señaló que “muchos de ellos continuarán, porque la actividad sigue con otras empresas, pero no todos podrán hacerlo y ahí está la mayor dificultad”.

Sobre el significado de la partida de la empresa, que fue confirmada la semana pasada por el presidente Horacio Marín, analizó: “Como ypefiano, es es una sensación rara. Siempre va a seguir estando de alguna forma, pero no en el rubro que lo conocimos. Vamos a seguir teniendo las estaciones de servicio, la playa de tanques, los camiones que distribuyen combustible y los parques eólicos”.

¿Por qué se van las multinacionales de Vaca Muerta y cómo se reconfigura el sector?

Este último aspecto es el que más entusiasma al ex gerente regional: “Considero que debemos pensar en que YPF u otras compañías hagan lo que lo que nos depara el futuro, que yo creo que acá de la región son las energías renovables”.

Para Eloff, “si bien la Cuenca del Golfo San Jorge ha dado mucho hidrocarburo y mucha energía al país, no es de las más ricas”, mientras que “en cambio la región tiene mucho más energía renovable que energía fósil o de hidrocarburos, mucho más y en forma constante”. Por esa razón, consideró que “hay que apuntar todo a ese vector”.

YPF, costos y éxodo de empresas: ¿puede el no convencional salvar la Cuenca San Jorge?

EL FUTURO DEL EDIFICIO DE KM 3

La salida de YPF de Chubut generó interrogantes sobre el destino que tendrá el edificio del km 3. El intendente de Comodoro Rivadavia habló de crear un “polo tecnológico” y mapear a las pequeñas y medianas empresas para brindarles apoyo, ante el retiro definitivo de la petrolera de mayoría estatal.

“Entiendo que pueda haber gente que tenga sentimientos acerca de edificios. Si bien yo he trabajado varios años ahí y tengo mi cariño, me parece que no es lo más importante en todo esto. De hecho, YPF se ha desprendido de muchos edificios emblemáticos y siguen dando cobijo a otras actividades”, afirmó Eloff.

Por último, señaló que “tal vez para los vecinos pueda ser más significativo, porque va a haber un cambio seguramente de uso”. Y agregó: “Yo lo que creo que lo que hay que tratar es de mantener la las actividades en la región. Evidentemente los hidrocarburos están en una etapa muy madura y lo que hay que pensar es que qué otra actividad le podemos dar a la región”.