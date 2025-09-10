Este miércoles por la mañana, los extrabajadores afirmaron que se les ofrecieron liquidaciones por debajo de lo que correspondía y que fueron presionados a firmar en escribanías privadas.

“Queremos visibilizar esta situación que pasó el día miércoles, cuando nos despidieron a 30 personas que trabajábamos durante muchos años en lo que antiguamente era Bolland —detalló Gómez, en diálogo con ADNSUR—. Nos notificaron con un escribano que comunicó que íbamos a ser desvinculados, con un acuerdo sobre la mesa que se caía en 2 horas”.

El trabajador añadió que “cuando salimos ya teníamos remises esperándonos para llevarnos a firmar a una escribanía. Nos dijeron que teníamos hasta el mediodía para firmar, sin asesoramiento legal ni gremial”.

Los despedidos pertenecen al sector metalmecánico, dedicados a la reparación y armado de bombas mecánicas para la industria petrolera. Se encuentran nucleados en la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), pero remarcaron que no contaron con ningún tipo de representación sindical durante el procedimiento.

“Muchos compañeros tienen más de 30 años de trabajo y cobraron alrededor de un 50% menos de lo que correspondía. No nos dieron opción, ni intervención del Ministerio de Trabajo, ni presencia gremial. Nos sentimos hostigados”, aseguró Gómez.

Los despedidos adelantaron que ya iniciaron gestiones legales para revisar las liquidaciones y definir posibles reclamos judiciales.

“Quedamos mal indemnizados, sin trabajo y nos sentimos totalmente hostigados por parte de la compañía, nos mienten que van a pagar mañana —describió—. Yo debo ser el que menos años de trabajo tiene en la empresa, con 11 años; hay gente que dejó su vida en esta compañía. Queremos visibilizar esta situación: ante tanta forma despiadada no debemos perder nunca la humanidad y el respeto por las personas. Ninguno de nosotros merece esta desvinculación”.