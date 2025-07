En el marco de los conflictos que atraviesan distintos sectores vinculados a la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia, trabajadores de dos empresas de servicios denuncian la falta de pago de salarios y aguinaldos. Se trata de empleados de CDI (Centro de Descontaminación Industrial S.A.) y de Tubular NDT, quienes suman 23 operarios afectados entre ambas firmas y aseguran no tener precisiones sobre si continuarán trabajando o si serán desvinculados.

En el caso de CDI, el conflicto se mantiene desde hace dos semanas. Según relató Cristian Lucero, delegado de SMATA, en diálogo con Actualidad 2.0, los trabajadores no cobraron los sueldos correspondientes a los últimos dos meses ni el medio aguinaldo de junio.

El reclamo se expresó con una permanencia en la entrada del predio de la empresa, donde los operarios exigen respuestas. “Estamos esperando que alguien dé la cara, que nos digan si van a pagar, si van a cerrar, si van a indemnizar. Hasta ahora no hay ningún tipo de comunicación oficial”, expresó Lucero.

La firma se dedica a tareas de limpieza y mantenimiento de piletas y bateas petroleras, incluyendo camiones ‘chupa’ afectados a la actividad. El plantel afectado está integrado por 13 trabajadores, entre operarios y personal administrativo.

El gremio respalda el reclamo, que no es el primero: “Hace un mes y medio estuvimos 25 días sin trabajar por la misma causa. En ese momento se había llegado a un acuerdo en la Secretaría de Trabajo, pero ahora volvemos a estar igual”, indicó el delegado.

Lucero aseguró que ninguno de los tres responsables de la empresa se presentó ni respondió los planteos. Desde la cartera laboral, se habría realizado una inspección, aunque -según denunció- “no nos volvieron a informar más nada”.

Reclamo en Tubular: “Quieren presentar quiebra para no pagar un mango”

En forma paralela, 10 trabajadores de Tubular NDT atraviesan una situación similar. Según denunció uno de los delegados del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, la empresa no abonó los sueldos de junio, el medio aguinaldo y está próximo a vencerse el de julio.

“La empresa no nos quiere pagar, presentó un plan de crisis y estamos acá en las puertas, sin novedades de nada. Nadie nos informa nuestra situación, no estamos despedidos y creemos que quieren presentar quiebra para no pagar un mango”, aseguró el delegado en contacto con ADNSUR.

Además, explicó que existe una supuesta propuesta de pago que tampoco se concreta: “Supuestamente quieren arreglar un 50%, pero ni siquiera alcanza ese porcentaje y además nos quieren pagar en cuota”.

Los operarios exigen que se les informe oficialmente su situación laboral y que, en caso de desvinculación, se les abonen las indemnizaciones que corresponden. En ese marco, también cuestionaron la intervención policial cuando intentaron hacer visible el conflicto: “Quisimos hacer una manifestación y la policía vino a apagar el fuego”.