Durante la apertura del ciclo Encuentro con los CEOs en la Argentina Oil & Gas Expo 2025, Sergio Mengoni, director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies, y Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, delinearon sus estrategias de crecimiento en Argentina. Ambos ejecutivos coincidieron en que la diversificación de activos y el acceso a financiamiento externo serán claves para sostener el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar la integración energética regional.

Mengoni destacó que TotalEnergies está aplicando en Argentina su estrategia global de “más energía, menos emisiones”. La empresa, que recientemente transfirió activos a YPF, mantiene inversiones en el offshore fueguino, en Vaca Muerta y en energías renovables. “En Tierra del Fuego venimos de registrar el hito de la puesta en marcha del tercer pozo del proyecto Fénix, agregando 10 millones de metros cúbicos diarios al sistema para alcanzar una inyección total de 22 millones de m3”, precisó. También anunció que antes de fin de año la compañía inaugurará el parque eólico “más austral del planeta” en la isla.

En cuanto a la Cuenca Neuquina, Mengoni subrayó que Total produce unos 16 millones de m3 diarios a partir de Aguada Pichana y San Roque. Sumando Tierra del Fuego, la cifra asciende a entre 36 y 38 millones de m3 por día. “Ese número nos pone por encima de YPF”, señaló, al tiempo que reafirmó la continuidad de las inversiones en no convencional.

Por su parte, Markous sostuvo que Tecpetrol buscará replicar en petróleo el éxito de Fortín de Piedra, principal proyecto gasífero de Vaca Muerta. “Vamos a impulsar nuestro segundo Fortín de Piedra: Los Toldos II. Invertiremos 2.500 millones de dólares para producir 70.000 barriles diarios de crudo a partir de 2027”, adelantó. El plan contempla dos módulos de 35.000 barriles y la perforación de unos 70 pozos.

El ejecutivo del Grupo Techint también remarcó los desafíos que enfrenta la industria en materia de financiamiento. “Para el crecimiento al que debemos aspirar no alcanzará con invertir el flujo de caja de las empresas; se necesitará crédito externo. Vamos a esperar que las condiciones macroeconómicas se ordenen un poco para volver a salir al mercado internacional”, afirmó. En esa línea, consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una herramienta positiva para generar estabilidad y atraer capital.

Ambos directivos resaltaron además el potencial de Brasil como destino estratégico para el gas argentino. Mengoni recordó su experiencia en la primera exportación hacia ese mercado y sostuvo que “sería un win-win como argentinos aprovechar esa capacidad de exportación”. Markous, en tanto, planteó que la integración energética regional, especialmente en electricidad y gas, abre oportunidades para expandir la frontera comercial del sector.