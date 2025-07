La empresa TotalEnergies confirmó que recibió ofertas vinculantes por dos áreas de petróleo no convencional en Vaca Muerta, como parte de un proceso de desinversión que podría representar un ingreso cercano a los USD 1.000 millones. El anuncio fue realizado este jueves por el CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, durante la presentación de resultados semestrales ante inversores.

“Hemos aprobado al comité ejecutivo y recibido algunas ofertas vinculantes por otros activos, en particular nuestra licencia de petróleo no convencional en Argentina, con una buena oferta”, sostuvo Pouyanné según el audio de la conferencia al que accedió Infobae. Si bien el ejecutivo no detalló los bloques involucrados, fuentes del sector indicaron que se trata de las áreas La Escalonada y Rincón de la Ceniza, ubicadas al norte de la provincia de Neuquén.

TotalEnergies avanza con la venta de activos petroleros en Vaca Muerta

Los bloques en cuestión se encuentran bajo un esquema de participación compartida: TotalEnergies posee el 45%, Shell otro 45%, y el 10% restante pertenece a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). En ambas áreas aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, pero con potencial para producción futura de shale oil.

Según se informó, YPF, Vista Energy y Tecpetrol son algunas de las firmas que presentaron ofertas en el proceso, que es conducido por el banco de inversión Jefferies. Las mismas fuentes señalaron que algunas de las interesadas quedaron fuera en la operación de compra de activos de ExxonMobil en Vaca Muerta, realizada a fines de 2023 por Pluspetrol, por un monto superior a los USD 1.700 millones.

Desinversión parcial

La salida parcial de TotalEnergies no implica un retiro completo del país. La petrolera mantendrá activos clave en gas, tanto en la Cuenca Neuquina como en las operaciones offshore del sur argentino. La compañía es actualmente el segundo productor de gas del país, con foco en Aguada Pichana Este (Vaca Muerta) y los campos marinos de Tierra del Fuego.

En 2024, Total lideró además una inversión superior a USD 700 millones en el desarrollo del proyecto Fénix, ubicado en la Cuenca Austral, y destinó otros USD 200 millones a iniciativas de electrificación y eficiencia en Neuquén.

Contexto de retracción de IED

La operación se produce en un contexto de retracción de la inversión extranjera directa (IED). Según datos del Banco Central, el flujo neto en lo que va del año presenta un saldo negativo de USD 1.679 millones, y podría cerrar 2025 con el peor registro desde que hay estadísticas oficiales. En 2024, el flujo neto había sido de apenas USD 89 millones.

Este comportamiento se refleja en la decisión de varias multinacionales de reducir o finalizar operaciones en el país. ExxonMobil y Petronas concretaron ventas de activos a empresas locales como Pluspetrol y Vista, en operaciones por montos que oscilaron entre USD 327 y 1.200 millones.