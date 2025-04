La decisión de YPF de no construir una planta de Gas Natural Licuado en Río Negro y reemplazar esa iniciativa por barcos que operarán en el Golfo San Matías, encendió las alarmas en la región. Sin embargo, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que ese cambio de planes no afectará las inversiones previstas para la provincia, en el marco de una planificación que busca aumentar las exportaciones de gas de Vaca Muerta.

Este viernes, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho Torres”, afirmó que su gobierno está trabajando para presentar una propuesta a YPF y a las principales operadoras para que analicen la posibilidad de instalarse también en la provincia, luego del hallazgo de shale gas en Cerro Dragón.

“Ojalá Chubut pueda lograr rápidamente estar en el mapa de potencialmente exportar GNL”, afirmó en diálogo con la prensa, en la segunda jornada de EVENPa 2025.

Sobre las repercusiones de la decisión de YPF, Torres señaló que “en ese tema no hay que estar a los codazos, viendo quién se queda con la primera inversión de GNL”. Además, afirmó que “las plantas, sobre todo las modulares de GNL, no van a alcanzar para todo el potencial exportador que tenemos en Vaca Muerta, ahora en Chubut y también en el norte de Santa Cruz”

El Gobernador destacó también la potencialidad de Chubut como una plaza atractiva para ese tipo de inversiones. Sin embargo, al ser consultado sobre cuál sería el lugar elegido, afirmó que esas son cuestiones que aún deben evaluarse.

“Nosotros tenemos las características técnicas, los puertos de aguas profundas y las empresas calificadas para poder proveer ese servicio”, agregó.

EL RECLAMO AL CONGRESO PARA TRATAR EL PROYECTO SOBRE HIDRÓGENO VERDE

Tras recorrer las instalaciones de la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA), donde se realiza la nueva edición de EVENPa, Torres destacó el reciente arribo al puerto de la ciudad balnearia de aspas de molinos y materiales para Vaca Muerta Sur.

“Eso habla de un puerto mucho más competitivo, que está logrando los objetivos que nos propusimos desde un primer momento. Hay un trabajo a conciencia de la necesidad de aprovechar todo el potencial que tiene este puerto”, sostuvo el Gobernador.

También se refirió a la potencialidad que tiene el desarrollo de hidrógeno verde en la provincia y pidió acelerar el tratamiento en el Congreso de un proyecto presentado por la diputada chubutense Ana Clara Romero para la creación de un régimen nacional.

“Ahí no hay grieta. La verdad que es un absurdo que al día de hoy no podamos avanzar con el dictamen y finalmente con la aprobación de una ley tan importante ara la Argentina, no solamente para nuestra región, porque el potencial de exportaciones no tiene techo”, remarcó.