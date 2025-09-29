Un grupo de gobernadores, entre los que se encuentra el chubutense Ignacio Torres, evalúa una presentación ante la justicia penal de los Estados Unidos para proteger los derechos de las provincias como accionistas de YPF. Así lo reveló un artículo del diario La Nación, que menciona que el grupo está integrado, además, por el santacruceño Claudio Vidal y el mendocino Alfredo Cornejo.

La presentación, a la que podrían sumarse los gobernadores de Neuquén y Río Negro, apunta a promover la investigación del modo en que se permitió el ingreso del grupo Eskenazi a la mayor petrolera argentina, a fines del año 2007.

Una de las consecuencias inmediatas de ese proceso en la justicia penal sería un freno a la acción civil, que se dirime en el juzgado de la jueza Loretta Preska, que ha ordenado que el país entregue las acciones de la empresa para pagar la indemnización reclamada por el grupo Burford, que compró el derecho a litigar, precisamente, a la familia Eskenazi (que además se reservó para sí una parte de los derechos, por lo que también tendrá derecho a una porción de la indemnización reclamada).

Aunque el artículo firmado por el periodista Diego Cabot asegura que por ahora la estrategia judicial está en estudio, sostiene que los gobernadores están dispuestos a avanzar en ese camino, lo que implicaría una complicación judicial para exfuncionarios del gobierno que encabezó en aquellos años Cristina Fernández de Kirchner.

UNA INVESTIGACIÓN “PLANCHADA” EN ARGENTINA

Tal como informó ADNSUR en julio de este año, ya hay en el juzgado de Ariel Lijo una causa penal que apunta a investigar el ingreso de los Eskenazi a YPF. Sin embargo, esa investigación está prácticamente “planchada”, pese a que una auditoría realizada años atrás detectó importantes irregularidades en el modo en que se dio aquella operación.

En concreto, la auditoría del año 2018 estableció que la compra del 15% a fines de 2007, sumado a otro 10% en 2011, se hizo desde una empresa de reciente conformación (perteneciente al Grupo Petersen), con sede en España, sin antecedentes en el sector y con préstamos de un pool de bancos internacionales, pese a la falta de calificación crediticia de las empresas conformadas con tal fin. Además, se habilitó el cobro de dividendos a los nuevos socios, inclusive desde el año 2006 (cuando aún no eran accionistas), para facilitar el pago de la participación adquirida.

Entre las sospechas surgidas en esa auditoría se menciona el hecho de que el Banco de Santa Cruz, que era presidido por Enrique Eskenazi, habría colocado los fondos obtenidos por esa provincia en la privatización de YPF (en la década del 90) como garantía para el préstamo por parte del Credit Suisse.

Como se dijo, en Argentina, esa investigación iniciada en el año 2007 por una denuncia de Elisa Carrió no tuvo definiciones concretas.

Si se concreta la nueva denuncia por parte de los gobernadores en Estados Unidos, una consecuencia inmediata sería el freno temporal a la causa civil que investiga la jueza Preska, tan apurada en reconocer el derecho del grupo Burford a cobrar la jugosa indemnización de 16.000 millones de dólares.

Es que, de concretarse la denuncia, se tendría que investigar si son ciertas las sospechas de que los Eskenazi se hicieron del 25% de las acciones de la petrolera sin haber puesto un solo peso, mientras que ahora forman parte de una demanda en la que, si se le da la razón al grupo Burford, podrían quedarse con el 51% de las acciones, prácticamente del mismo modo que 20 años atrás.