Luego de encabezar una reunión con los sindicatos petroleros en Comodoro Rivadavia, el gobernador Ignacio Torres confirmó que el gobierno provincial revisará de cerca el pliego de licitación del área Manantiales Behr. “Queremos que los pliegos limiten lo más posible el dinero de entrada, porque si es muy alto compromete las inversiones futuras. A nosotros no nos sirve que se pague mucho al inicio y después no haya recursos para perforación y desarrollo”, subrayó el mandatario, en rueda de prensa posterior al cónclave mantenido esta mañana.

Torres sostuvo que el criterio central debe ser garantizar la continuidad de los puestos laborales y las inversiones productivas, más allá de qué empresa resulte adjudicataria. “Puede ganar Pico o cualquier otra compañía, pero lo que tiene que cumplirse es que se sostenga el empleo y que la inversión genere trabajo en la zona”, puntualizó.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

En ese marco, Torres adelantó que en los próximos días se reunirá con el presidente de YPF, Horacio Marín, y representantes gremiales “para clarificar cuestiones ambientales, laborales y de inversión, que la Provincia exigirá a las empresas interesadas en adjudicarse el yacimiento Manantiales Behr”.

“Las operadoras ya nos pasaron un presupuesto preliminar de lo que van a invertir, y nosotros vamos a trabajar en el desglose porque hay algunas inversiones que generan un puesto de trabajo y otras que generan diez con el mismo dinero. Tenemos que ser inteligentes a la hora de analizar los compromisos y por eso lo estamos trabajando junto con los gremios”, agregó el gobernador.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

COMPETITIVIDAD FRENTE A NEUQUÉN

El gobernador también planteó la necesidad de adecuar las reglas de juego de la Cuenca del Golfo San Jorge, en un escenario marcado por la competencia con Vaca Muerta.

“No podemos quedarnos lamentando que Neuquén tiene un yacimiento más competitivo. Nuestro desafío es ralentizar el declive natural de la Cuenca y asegurar que cada peso invertido se traduzca en más empleo local”, indicó.

En el marco del encuentro, el mandatario adelantó que en los próximos días será recibido en Buenos Aires por el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, con el objetivo de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación para las cuencas convencionales.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

“La Provincia cumplió en lo que hace a la baja de regalías, sobre todo en áreas marginales, y los trabajadores cumplieron en materia de productividad. Ahora vamos a exigir al Gobierno Nacional que cumpla con esta medida que potenciaría las inversiones en Chubut”, manifestó el gobernador al término de la reunión de la que participaron los secretarios generales del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Ávila; de Camioneros, Jorge Taboada; de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, y de la UOCRA, Raúl Silva.

El gobernador subrayó que la baja del tributo reforzaría las inversiones en la provincia, “dado que existe un compromiso escrito de las operadoras de volcar cada dólar adicional de ingreso percibido a nuevas inversiones en Chubut”.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

COMPRE CHUBUT Y MIRADA A LARGO PLAZO

En paralelo, Torres confirmó que el Ejecutivo ya trabaja en un borrador de la Ley de Compre Chubut, que será socializada con sindicatos, cámaras de comercio y operadoras.

La iniciativa apunta a potenciar a las pymes locales en la cadena de valor, pero con una redacción “técnicamente sólida” que evite cuestionamientos judiciales, como ocurrió en otras provincias.

Finalmente, ante la perspectiva del desarrollo de producción de petróleo no convencional en Chubut, insistió en la necesidad de una visión anticíclica: “En épocas de bonanza no podemos despilfarrar recursos, sino pensar en cómo sostener la actividad en los tiempos de vacas flacas”.