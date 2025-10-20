El Gobierno nacional adjudicó a Transportadora de Gas del Sur (TGS) la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, anteriormente conocido como Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con una inversión estimada de USD 700 millones. La obra permitirá incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta, pasando de 21 a 35 MMm³/d, según confirmaron fuentes oficiales.

El proyecto incluye la construcción de nuevos tramos del ducto entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), además de la instalación de tres plantas compresoras con una potencia total de 90.000 caballos de fuerza (HP). También se realizarán obras complementarias en el sistema de TGS para fortalecer el abastecimiento al Gran Buenos Aires y al Litoral argentino, dos de las zonas de mayor consumo energético del país.

De acuerdo con el Ministerio de Energía, la ampliación generará un ahorro anual superior a USD 700 millones por la sustitución de importaciones de gas natural y combustibles líquidos, además de un impacto fiscal positivo estimado en USD 500 millones. La reducción de importaciones durante los meses de mayor demanda invernal constituye uno de los objetivos principales del plan energético nacional.

La mayor capacidad de evacuación impulsará directamente la producción de gas en Vaca Muerta. Se proyecta la perforación de 20 nuevos pozos para abastecer el incremento de transporte, junto con inversiones adicionales por USD 450 millones en instalaciones de acondicionamiento de gas dentro de la cuenca neuquina.

La obra se enmarca en la estrategia de consolidar el autoabastecimiento energético y sostener el crecimiento de la producción no convencional, que en los últimos meses alcanzó máximos históricos. Con esta ampliación, el sistema de transporte de TGS reforzará el rol de Vaca Muerta como principal fuente de gas natural del país y permitirá avanzar en la reducción del déficit energético estructural.

El inicio de los trabajos está previsto para los próximos meses, con el objetivo de entrar en operación durante el invierno de 2027, cuando la demanda residencial y eléctrica alcanza su punto más alto.