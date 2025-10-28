Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El exsecretario de Hidrocarburos de la Nación, José Luis Sureda, sostuvo que el Brent se mantendrá entre los 60 y 65 dólares al menos hasta mitad de 2026, debido a una sobreoferta global de crudo. En paralelo, alertó que el exceso de gas asociado en Vaca Muerta está hundiendo los precios internos y puede afectar proyectos en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El exfuncionario nacional y consultor energético, de reconocida trayectoria en la Cuenca San Jorge, advirtió que el precio internacional del petróleo se mantendrá en niveles bajos durante todo 2026, con valores del crudo Brent fluctuando entre 60 y 65 dólares por barril, un rango que para muchas áreas maduras —como la Cuenca del Golfo San Jorge— deja márgenes muy ajustados, tornándose inviable la actividad en algunos yacimientos.

“Hoy los inventarios globales están altos. Sobran alrededor de 4 millones de barriles diarios en el mercado mundial. Mientras eso no se absorba, los precios no van a repuntar”, explicó Sureda, en diálogo con Actualidad 2.0.

El consultor consideró que recién hacia mediados del próximo año podría producirse un rebote, como ha ocurrido en otros ciclos del mercado: “Cuando los precios permanecen bajos mucho tiempo, las inversiones se frenan, la oferta se ajusta y el mercado vuelve a subir. Pero por ahora, hay petróleo de sobra”, advirtió.

Las sanciones de Trump a Rusia no subirán los precios

Consultado sobre la posibilidad de que las sanciones impuestas por Estados Unidos a empresas rusas impulsen un alza de precios, Sureda fue tajante: “Las sanciones son poco eficientes. Siempre hay maneras de sacar ese crudo al mercado mediante fletes o ‘barcos oscuros’. Aun si afectaran medio millón de barriles diarios, seguiríamos con un excedente de 4 millones. No cambia la ecuación”.

Por eso, estimó que la estabilidad de precios entre 60 y 65 dólares se prolongará “al menos hasta la próxima temporada de verano del hemisferio norte”, cuando el incremento de demanda por vacaciones —el llamado driving season— suele dar cierto impulso al mercado.

El gas asociado de Vaca Muerta ya se vende a centavos y podría llegar a precios negativos

Sureda también se refirió al desequilibrio que atraviesa el mercado de gas natural, con precios spot que llegaron a pagarse “en centavos” por millón de BTU y que incluso podrían volverse negativos.

“Es un fenómeno que ya se ve en la cuenca Permian, en Texas, donde los productores pagan hasta un dólar por millón de BTU para que se lleven el gas y poder seguir sacando petróleo. En Vaca Muerta podríamos llegar a eso”, advirtió.

El problema, explicó, es estacional y estructural: la producción de gas asociado crece a medida que aumenta la extracción de petróleo, pero el mercado interno no puede absorber los volúmenes excedentes. “Los gasoductos que podrían aliviar esta situación —como el de Pascasio Moreno o la reversión del Gasoducto Norte— todavía no estarán listos antes de 2027”, señaló.

Como las productoras no pueden cerrar los pozos y necesitan seguir extrayendo petróleo, el incremento del gas asociado se sostiene. Además, se estima que la producción petrolera, actualmente en 500.000 barriles diarios, se duplicará en poco tiempo, por lo que el excedente de gas también tendrá a elevarse al doble, lo que va a deprimir aún más esos precios.

Además, el consultor subrayó que esta distorsión afecta a todas las cuencas del país, incluso al Golfo San Jorge: “Cuando el gas spot se paga diez centavos, mata el precio del resto del gas, porque el mercado toma esa referencia. Mucho o poco, también golpea a los yacimientos de ustedes, en la Cuenca San Jorge, desalienta proyectos y frena desarrollos”, evaluó.

Actualmente, los contratos del Plan Gas (que abastecen al consumo interno del país) mantienen precios en torno a USD 3,50 por millón de BTU, pero el gas del día que compra la industria —el que se negocia fuera de contrato— “vale diez centavos, y cualquier producción incremental tiene que competir con eso”, explicó Sureda. Esto afecta un 10% del volumen total de la producción del país.

La única salida de fondo, según el exsecretario, será el desarrollo de proyectos de Gas Natural Licuado (GNL), como el que se proyecta en Punta Colorada hacia fines de 2026: “Hasta que esas plantas entren en servicio, esta situación se va a repetir cada primavera y verano”, afirmó.