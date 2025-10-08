Shell pone al GNL en el centro de su estrategia global para la próxima década

El gas natural licuado (GNL) se convertirá en el pilar central de la estrategia global de Shell durante la próxima década, según afirmó su CEO, Wael Sawan, en una presentación ante el Economic Club of New York, replicada por Reuters. El ejecutivo explicó que la compañía británica concentrará su expansión en el segmento de gas natural, con foco en proyectos estratégicos que aporten rentabilidad y reduzcan emisiones.

“El GNL será nuestra principal contribución al sector energético mundial, tanto en valor como en mitigación de emisiones”, sostuvo Sawan, al destacar el papel del gas licuado como sustituto del carbón en los principales mercados asiáticos, entre ellos India y China.

Shell prevé que la demanda global de GNL aumente un 60% hacia 2040, lo que elevará su participación en las ventas mundiales de gas natural del 13% actual a cerca del 20%. Según Sawan, este crecimiento consolidará al gas como un combustible de transición clave en la descarbonización del sistema energético.

El ejecutivo aseguró que la empresa está “absolutamente comprometida con este sector” y que el nuevo esquema de inversiones incluye desarrollos en Abu Dabi, Nigeria, Canadá y otros puntos estratégicos del mundo.

Un giro estratégico en la conducción de Shell

Desde su llegada a la presidencia ejecutiva en enero de 2023, Wael Sawan ha reorientado la estrategia corporativa de Shell hacia el gas natural y el GNL, con el objetivo de fortalecer la rentabilidad y la competitividad frente a sus principales rivales, como BP, TotalEnergies y ExxonMobil.

El cambio implicó una reducción progresiva de la participación en proyectos eólicos, solares y de bajas emisiones, aunque la empresa sostiene que el gas natural licuado cumple un rol complementario en la transición energética al reemplazar fuentes más contaminantes.

“El gas es una solución inmediata para disminuir las emisiones globales, especialmente en regiones que dependen del carbón. Es una opción realista, escalable y financieramente viable”, sostuvo el CEO.

Expansión y nuevos desarrollos

Entre los principales proyectos en curso, Shell evalúa una segunda fase de su terminal LNG Canada, ubicada en la provincia de Columbia Británica. Se trata de la primera gran planta de exportación de GNL de Canadá y la primera en la costa oeste de América del Norte.

Sawan destacó el apoyo político y regulatorio del gobierno canadiense, al que calificó como “singularmente favorable” para el desarrollo energético. No obstante, advirtió que la decisión final de inversión (FID) dependerá del comportamiento del mercado y de la evolución de la capacidad global de GNL, que se expandirá de forma significativa en los próximos años.

Una visión alineada con la transición energética

El liderazgo de Shell en el mercado global de gas natural se consolidó en la última década, con operaciones que abarcan producción, transporte y licuefacción en más de 20 países. En 2024, la empresa despachó más de 70 millones de toneladas métricas de GNL, lo que la ubica entre los principales exportadores del mundo.

La apuesta por el GNL como combustible de transición refuerza una tendencia global hacia proyectos modulares, flotantes y de bajo costo, similares a los que actualmente se desarrollan en América del Sur, donde Argentina avanza con su megaproyecto Argentina LNG en Río Negro junto a ENI e YPF.

En esa línea, Sawan concluyó que el gas natural licuado seguirá siendo la base de una matriz energética más limpia, al tiempo que permitirá a Shell mantener su liderazgo tecnológico y financiero en el mercado energético global.