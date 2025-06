La expansión del petróleo no convencional en Vaca Muerta consolidó en 2024 un modelo de concentración territorial y empresarial. Según datos de la consultora Economía y Energía, el 83% de la producción de shale oil se concentra en 10 bloques y estas áreas explican el 60% del capital invertido en explotación no convencional durante el año. Esta dinámica no solo profundiza la centralidad de Neuquén en el mapa energético, sino que determina el ritmo y el destino de las decisiones de inversión de las principales operadoras.

La concentración también se proyecta en los montos asignados para 2025. Un informe reciente de Aleph Energy estimó que la Cuenca Neuquina absorberá el 78% del total previsto en upstream, con USD 10.051 millones, mientras que la segunda cuenca en importancia, Golfo San Jorge, recibirá diez veces menos (USD 1.133 millones). Por provincia, el desbalance es aún mayor: Neuquén lidera con USD 9.740 millones, seguida por Chubut (USD 915 millones) y Santa Cruz (USD 259 millones).

Las áreas clave: concentración geográfica y productiva

Los bloques con mayor producción de shale oil durante 2024 fueron Aguada del Chañar, Bajada del Palo, La Amarga Chica, Cruz de Lorena, Coirón Amargo Sur Oeste, Mata Mora Norte, Lindero Atravesado, Bandurria Sur, Loma Campana y La Calera. Estas áreas explican más del 80% del volumen total producido en Vaca Muerta. En particular, se destaca el crecimiento en Bajada del Palo, Bandurria Sur y La Calera, mientras que La Amarga Chica mantuvo niveles estables y Cruz de Lorena mostró una contracción.

En este contexto, se sumó La Angostura Sur I (YPF), ubicada dentro de Loma La Lata, que alcanzó una producción de 17 mil barriles diarios, posicionándose entre las seis más productivas. El informe de Economía y Energía señala que en abril de 2025, la producción de shale oil alcanzó los 442 mil barriles por día, una cifra apenas inferior al récord de diciembre de 2024, pero un 13,9% más alta que el promedio anual anterior.

Inversión por empresa: liderazgo de YPF y repliegue nacional

La inversión en upstream de hidrocarburos totalizó USD 12.800 millones en 2024, un 10% más que en el año previo, según Aleph Energy. De ese total, USD 4.776 millones se concentraron en las principales áreas de shale. Para 2025, se proyecta una leve baja en esas mismas áreas (USD 4.394 millones), aunque el volumen global seguirá siendo alto.

Los datos oficiales de la Secretaría de Energía indican que tres áreas en manos de YPF —La Amarga Chica, Loma La Lata – Sierra Barrosa y Bandurria Sur— concentran el 54% del capital invertido, con USD 2.600 millones. La petrolera estatal lidera el ranking de inversión prevista para 2025 con USD 4.590 millones, seguida por PAE (USD 1.418 millones) y Vista (USD 1.178 millones).

En paralelo, YPF se desprendió de todos sus activos convencionales en Santa Cruz, que pasaron a manos de FOMICRUZ, y concretó otras cesiones en Mendoza y Tierra del Fuego. La empresa justificó esta estrategia como parte del Plan 4x4, que busca “transformar a YPF en una compañía de shale de clase mundial”. Su CEO, Horacio Marín, afirmó que “a partir de 2026 queremos concentrarnos únicamente en Vaca Muerta”.

Restricciones logísticas y producción contenida

A pesar del aumento interanual de la producción, el informe de Economía y Energía advierte una tendencia a la estabilización en los últimos meses. Una de las causas es la limitación en la capacidad de transporte, que restringió la conexión de nuevos pozos. A partir de abril de 2025, con la ampliación de infraestructura, se observó un incremento en la cantidad de pozos enganchados, lo que podría destrabar el crecimiento para el resto del año.

Desde 2019, la producción de crudo en el país creció a una tasa acumulativa anual del 6,5%. El shale oil pasó de representar el 17% de la producción total en 2019 al 58% en el primer cuatrimestre de 2025. La producción total promedió 762 mil barriles diarios, de los cuales 444 mil correspondieron al shale.

Impacto externo: exportaciones y balanza energética

El aumento de la producción no convencional fortaleció la balanza comercial energética. Según datos de ACM, entre enero y abril de 2025, el país registró un superávit de USD 2.684 millones, USD 246 millones por encima del mismo período de 2024. Las exportaciones energéticas en abril sumaron USD 851 millones, con una suba del 4,5% en las cantidades exportadas, pese a una baja del 14% en los precios.

En una conferencia realizada en Houston, el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, anticipó que el superávit energético para todo 2025 podría alcanzar los USD 8.000 millones. Según reportó Reuters, el funcionario atribuyó la mejora al incremento productivo en Vaca Muerta, el avance en infraestructura de evacuación y un entorno internacional favorable para el petróleo y el gas argentino.