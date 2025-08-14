El sindicato de camioneros de Río Negro cumple este jueves su segundo día de paro total en Vaca Muerta en reclamo por el pago adeudado a trabajadores de la empresa de arenas NRG, con sede en Allen. La medida, iniciada el miércoles, afecta el transporte de carga en los accesos a yacimientos operados por Tecpetrol, Shell y Total, aunque no impide el ingreso de camionetas ni otros vehículos livianos.

“Hasta que aparezca la plata para los trabajadores”, afirmó el secretario general del gremio, Gustavo Sol, en diálogo con Diario Río Negro. El dirigente indicó que la deuda alcanza a 250 empleados de Neuquén y Río Negro, incluyendo salarios, aguinaldos e indemnizaciones pendientes.

El gremio sostiene que las operadoras petroleras tienen responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales de sus contratistas, en referencia al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que extiende esa responsabilidad cuando los contratistas realizan tareas propias de la actividad principal.

NRG, principal proveedora de arenas para fracking en Vaca Muerta, atraviesa un proceso de convocatoria de acreedores. Según la información presentada por la empresa, cuenta con activos por $650.000 millones y pasivos por $710.000 millones, lo que arroja un patrimonio neto negativo cercano a los $60.000 millones. La compañía llegó a emplear a 800 personas en su momento.

La protesta se da en un contexto en el que NRG mantiene conflictos con las operadoras por pagos adeudados y afronta una reducción de personal. Desde el sindicato advirtieron que la medida continuará “el tiempo que sea necesario” hasta que se regularicen los haberes.