En una multitudinaria asamblea realizada este miércoles en Añelo, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, liderado por su secretario general, Marcelo Rucci, anunció un paro general para este jueves. Cabe aclarar que la medida no responde a la convocatoria de la CGT, sino que es por decisión propia del gremio. Se fundamenta en denuncias sobre salarios impagos e insuficientes, despidos, sobrecarga de tareas y condiciones de trabajo consideradas inhumanas.

Según vociferó de Marcelo Rucci ante los miles de trabajadores que participaron de la asamblea, la decisión de parar es una respuesta al creciente malestar de los trabajadores ante lo que calificó como "atropellos" por parte de las empresas operadoras. "Por todo lo que viene sucediendo. Nosotros apostamos siempre al diálogo, a tratar de arreglar las cosas, pero la manifestación de la gente dice todo. Nos cansaron, la gente está harta, la gente está cansada de los atropellos. Esto es producto del avance que no tiene límite de las empresas", expresó Rucci.

El gremio denunció una situación laboral crítica en la principal cuenca hidrocarburífera del país. "Salarios indignos y que no se pagan, despidos, multiplicidad de tareas y condiciones inhumanas de trabajo. Lo venimos hablando, pero se hacen todos los distraídos, o la gran mayoría", afirmó el dirigente sindical. Rucci reconoció que se han alcanzado soluciones con algunas operadoras, pero señaló que otras mantienen una postura de "distracción" ante los reclamos.

En un tono de fuerte crítica, Rucci cuestionó la actitud de las empresas hacia los trabajadores, refiriéndose a ellos como si fueran "un legajo", recordando a los operarios fallecidos durante la pandemia y en accidentes laborales. "¿Tenemos 28.000 trabajadores, pero nos faltan 84 que ya no están. ¿Hasta dónde nos quieren llevar?", advirtió ante la asamblea.

El secretario general también denunció despidos recientes y salarios considerados irrisorios en un contexto de alta productividad en Vaca Muerta. "Triplicaron la producción, pero no les pagan como corresponde. ¡Es una vergüenza!", manifestó Rucci, quien también criticó la exigencia de "multiplicidad de tareas" y jornadas laborales extensas de hasta 16 horas. Asimismo, cuestionó la contratación de trabajadores de otras regiones en detrimento de la mano de obra local. "Tenemos compañeros que nos vienen a pedir laburo, mientras traen gente de afuera. Nos están empujando al límite", sentenció.

Rucci otorgó un ultimátum a las empresas para abordar las demandas del sindicato. "Les doy una semana. Una. Si no llaman para arreglar esto, vamos a ir por sus yacimientos. Vamos a tocar donde más les duele", advirtió el dirigente. Aclaró que, si bien el gremio siempre ha actuado con responsabilidad, no tolerará más lo que considera "atropellos". "Nos sentamos en cada mesa que nos invitaron. ¿Y qué hicieron? Se aprovecharon. Se confundieron. No es debilidad, es respeto. Pero eso se terminó", enfatizó.

En este sentido, anunció que solicitará una reunión urgente con las cámaras empresariales para tratar tres puntos centrales: la reincorporación de los trabajadores despedidos, la actualización salarial y la mejora de las condiciones de trabajo.

Rucci recordó la contribución de los petroleros al desarrollo de Vaca Muerta, mencionando los acuerdos laborales y el esfuerzo realizado durante la pandemia. "Nos comimos el 223, la adenda, la pandemia. Pusimos el cuerpo y la vida. ¡Y ahora nos pagan así!", exclamó.

Finalmente, Rucci hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y agradeció el apoyo del gobernador Rolando Figueroa. "Por primera vez, un gobernador dejó los intereses empresariales y se paró con nosotros. Eso se valora", afirmó. Sin embargo, reiteró la firmeza de la postura del sindicato: "Basta de tratarnos como ganado. Cada trabajador vale más que todo el petróleo que sacan. Si en esta semana no llaman, si no pagan lo que deben y no reincorporan a los despedidos, la paz social la van a romper ellos. No nosotros". La asamblea respaldó de forma unánime el ultimátum y las posibles medidas a tomar en caso de no obtener respuestas favorables.