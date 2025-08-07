Se confirmó la salida de Omar Gutiérrez de YPF y también quién lo reemplazará

Este viernes, el directorio de YPF aceptó la renuncia de Omar Gutiérrez al cargo de director titular en representación de la provincia de Neuquén. La decisión, comunicada a la Bolsa de Comercio, responde a “razones de estricta índole personal”, aunque su salida ya había sido solicitada por el gobernador Rolando Figueroa el pasado 11 de julio.

Por orden de sustitución, será Guillermo Gustavo Koenig, actual ministro de Economía, Producción e Industria, quien ocupe el lugar de Gutiérrez en el comité de auditoría de la petrolera, que también integran Eduardo Alberto Ottino y César Rodolfo Biffi. El cargo será transitorio hasta que se defina un reemplazante definitivo.

Figueroa había argumentado que el cambio obedecía a la necesidad de designar a un representante alineado con los lineamientos estratégicos y objetivos de su gestión. También cuestionó la remuneración del cargo, que rondaría los 70 mil dólares anuales, y señaló que Gutiérrez, desde que asumió en diciembre de 2023, “no tuvo un rol visible ni realizó aportes significativos”.

Gutiérrez había llegado al directorio de YPF por decisión de Figueroa en diciembre, cuando este lo consideró una figura idónea para el puesto por su experiencia en el sector hidrocarburífero, adquirida durante sus ocho años como gobernador. Sin embargo, la sintonía política entre ambos se fue deteriorando, lo que derivó en el pedido de dimisión.