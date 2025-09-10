La iniciativa despierta fuerte expectativa en la industria, ya que el proyecto cuenta con una base asegurada de 1.200 millones de dólares de inversión y un bono de ingreso de 15 millones, establecidos en la propuesta de Iniciativa Privada aceptada por la provincia.

El ministro de Energía, Jaime Álvarez, había explicado a ADNSUR que el mecanismo elegido garantiza la continuidad productiva y la ocupación laboral en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge. “La decisión de presentar el paquete en conjunto busca que ninguna de las áreas quede sin operador, evitando que solo se tomen las más rentables y se abandonen las de menor producción actual”, señaló el funcionario.

El proceso atrajo a siete compañías, que presentaron proyectos bajo la modalidad de Iniciativa Privada: Patagonia Resources (grupo Neuss, vinculado a Santiago Caputo), Clear Petroleum, Quintana Energy, Quintana E&P, Roch Proyectos, Brest S.A. y AZRUGE S.A., de los hermanos Egurza, con base en Puerto Madryn. Si no aparecen otros oferentes que igualen o mejoren los términos, estas firmas quedarán adjudicatarias de los bloques.

UN DESAFÍO PARA LOS YACIMIENTOS MADUROS

La licitación contempla trabajos de mantenimiento de instalaciones, pulling, workover y una campaña de perforación destinada a reactivar pozos hoy paralizados. El compromiso de inversión se ejecutará en un plazo de seis años, hasta 2032, y abre la posibilidad de reincorporar parte de los trabajadores desvinculados de YPF a comienzos de año.

Álvarez reconoció que la rentabilidad de los campos maduros es hoy la mitad de la que ofrece Vaca Muerta, pero remarcó que se trata de proyectos más accesibles para empresas regionales y medianas: “Esperamos que logren estabilizar la producción y frenar el declino natural de los yacimientos”, dijo.

EL CRONOGRAMA HACIA LA ADJUDICACIÓN

La licitación se encuentra en etapa decisiva. El 20 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas y, si no surgen competidores que superen el proyecto inicial, la provincia adjudicará las concesiones al grupo de empresas ya inscriptas. Con ese paso, YPF quedará en condiciones de retirarse definitivamente de Santa Cruz a partir del 1 de noviembre, tras décadas de operación en la provincia.

La exposición de este jueves en la Expo Oil&Gas será la vidriera nacional para mostrar el proceso santacruceño, que aparece como un caso testigo para el futuro de los yacimientos maduros en la cuenca del Golfo San Jorge.