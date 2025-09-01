Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

La provincia de Santa Cruz avanza en el proceso de adjudicación de las 10 concesiones hidrocarburíferas del flanco norte, que YPF devolvió a comienzos de año tras definir su concentración en Vaca Muerta. El ministro de Energía de la provincia, Jaime Álvarez, explicó los detalles del mecanismo elegido y anticipó que el 20 de octubre se abrirán los sobres de la licitación.

Según precisó, se trata de un proceso inédito bajo la modalidad de “iniciativa privada”, ya aceptada por el gobierno de Claudio Vidal, que establece condiciones mínimas para garantizar inversiones y continuidad productiva en la cuenca del Golfo San Jorge.

El ministro dio estas precisiones en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, al señalar que “estamos en la etapa final de un proceso iniciado por YPF en el que busca concentrar sus esfuerzos en Vaca Muerta, donde la tasa interna de retorno es el doble de la que puede haber en la cuenca San Jorge”.

"Tenemos comprada a la policía, a tu hijo lo vamos a matar": la grave amenaza a una mujer en Caleta Olivia

Qué significa el proceso de iniciativa privada

Álvarez recordó que, tras la decisión de YPF de concentrar su capital en el shale neuquino, la provincia firmó un memorando con la compañía que permitió revertir las concesiones y transferirlas a Fomicruz, la empresa estatal santacruceña.

En ese marco, un grupo de empresas presentó una iniciativa privada, que consiste en una propuesta integral para operar las 10 áreas en conjunto. El gobierno provincial la aceptó como punto de partida y abrió el proceso de licitación pública, al que podrán sumarse otros oferentes.

Gin Chulengo, el destilado patagónico hecho con yuyos del campo

La condición es clara: cualquier interesado deberá igualar o mejorar los términos de esa primera propuesta, que fija un bono de ingreso de USD 15 millones para la provincia y un compromiso de inversión mínima de USD 1.200 millones en seis años.

“Esto será hasta 2032 y a partir de ahí, los nuevos concesionarios deberían sentarse nuevamente con la provincia para acordar un nuevo plan de inversiones hasta 2042”, precisó el funcionario provincial.

Inversiones obligatorias y plazos

El ministro señaló que la inversión prevista incluye mantenimiento de instalaciones, pulling, work-over y una campaña de perforación. Estas tareas buscan sostener y recuperar la producción en yacimientos maduros, donde hay un importante número de pozos paralizados, tal como .

La licitación se extenderá durante seis semanas y tendrá su punto clave el 20 de octubre, fecha en la que se abrirán los sobres con las ofertas. Si no hubiera competidores que mejoren las condiciones de la iniciativa privada ya presentada, la provincia adjudicará el paquete completo de las 10 áreas a ese grupo de empresas.

Petroleros de Santa Cruz lanzan paro contra YPF el mismo día en que el Gobierno publicará los pliegos de licitación de las 10 áreas revertidas

Un paquete integral para evitar el abandono de áreas marginales

Álvarez aclaró que la decisión de licitar las concesiones en bloque busca evitar que sólo se elijan las más rentables, como Perales, La Escondida o Cañadón León, dejando de lado zonas con menor producción actual.

“De esta manera se garantiza que ninguna área quede sin operador, porque el paquete se concede de manera completa”, subrayó el funcionario.

Con esa modalidad, si hay otras empresas interesadas en quedarse con las concesiones deberán formular una oferta por el total, debiendo superar el piso ya acordado con el grupo de empresas que presentaron la Iniciativa Privada.

Requisitos y garantías para los oferentes

Las compañías interesadas deberán estar registradas como operadoras hidrocarburíferas, demostrar respaldo financiero y cumplir con todas las formalidades legales nacionales y provinciales.

Una mujer escapó con sus hijos tras ser secuestrada, golpeada y abusada por su novio en Santa Cruz

La licitación será publicada en medios nacionales, provinciales y en el Boletín Oficial, lo que abre la convocatoria a potenciales oferentes que, hasta ahora, han seguido de cerca el proceso iniciado en marzo.

Consultado sobre la posibilidad de reincorporar parte de los 3.000 trabajadores que adhirieron a retiros voluntarios de YPF a comienzos de este año, Álvarez indicó que la magnitud de las tareas previstas abre una expectativa concreta.

“Va a hacer falta muchísimo mantenimiento de instalaciones y también la construcción de nuevas obras, lo que demandará más equipos de pulling, work-over y perforación. Eso implicará necesariamente mayor empleo, no sólo para el sindicato petrolero sino también para la construcción”, remarcó.

El desafío de los yacimientos maduros

Álvarez reconoció que la rentabilidad de los campos maduros es hoy la mitad de lo que ofrece Vaca Muerta, pero destacó que con eficiencia operativa, reducción de costos e incentivos impositivos se puede mejorar la tasa de retorno y atraer inversiones.

Petroleros en alerta: acusan a YPF de incumplir compromisos en Santa Cruz y Chubut

En cuanto a la comparación con Vaca Muerta, el ministro fue categórico: “Hoy un convencional maduro seguramente está en un 50% de beneficio económico de lo que reditúa Vaca Muerta. En el No Convencional, la ganancia es el doble o más”, expresó.

Sin embargo, aclaró que esa ventaja se sostiene sobre inversiones iniciales “exorbitantes”, inaccesibles para la mayoría de las compañías.

“En la formación Vaca Muerta los proyectos requieren cientos de millones de dólares que sólo pueden afrontar las operadoras más grandes o internacionales. En cambio, en los campos convencionales maduros se necesitan montos mucho menores, que permiten la participación de empresas más chicas o familiares, o incluso empresas regionales y excontratistas, con costos fijos más acotados”, diferenció.

Santa Cruz: detuvieron a Franco Moreyra, el líder de la UOCRA acusado de ordenar el ataque al empresario

“Esperamos que estas nuevas empresas logren estabilizar la producción y frenar la curva de declino natural de los yacimientos”, auguró el ministro.

Conflicto planteado por el sindicato Petrolero de Santa Cruz

Al ser consultado sobre el paro petrolero iniciado esta mañana en el norte santacruceño, Álvarez confirmó que mantuvo contacto con el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Rafael Güenchenen, y recordó que existe un memorando firmado con YPF para poner en marcha seis equipos de workover destinados al abandono de pozos.

“Un primer equipo ya comenzó a trabajar, pero el segundo se encuentra demorado y sin realizar tareas, a la espera de insumos. Esperamos que la compañía cumpla cuanto antes, porque entendemos la necesidad de actividad que tienen los trabajadores y la región”, señaló.