Santa Cruz se prepara para un momento clave en su política energética. Este lunes 20 de octubre, en la localidad de Las Heras —corazón de la cuenca del Golfo San Jorge— se realizará la apertura de sobres de las ofertas técnicas y económicas para la adjudicación de diez áreas hidrocarburíferas convencionales que fueron restituidas por YPF a comienzos de este año.

La empresa de bandera nacional tomó esta decisión en el marco de su reestructuración operativa, que prioriza la concentración de inversiones en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Esto abrió una oportunidad estratégica para la provincia de Santa Cruz, que ahora busca reactivar esos activos mediante nuevos operadores que garanticen continuidad productiva, empleo local y desarrollo energético.

El balance de YPF reflejó el impacto de la venta de áreas maduras en Chubut y Santa Cruz, y ahora el foco está en Vaca Muerta

Según se informó oficialmente, el proceso de licitación se lleva a cabo bajo la modalidad de “iniciativa privada”, una figura inédita en la provincia que permite a empresas proponentes presentar un proyecto para su evaluación, y que ya fue aceptada formalmente por el gobierno del gobernador Claudio Vidal. Este modelo establece condiciones mínimas que las compañías deben cumplir, entre ellas niveles de inversión, mantenimiento de infraestructura, continuidad operativa y responsabilidad ambiental.

YPF proyecta 50.000 empleos con el desarrollo del proyecto “Argentina LNG”

Oscar Vera, presidente de la empresa estatal FOMICRUZ, adelantó —días atrás en diálogo con LU85— que hasta el momento "hay un consorcio de empresas que adquirió el pliego, cuyo costo fue de 500 mil dólares, y ya analiza la información técnica".

Y también detalló que YPF entregó a las empresas interesadas una enorme cantidad de documentación técnica: "La documentación entregada por YPF a las empresas interesadas es muy amplia, casi seis teras de información", aseguró. Esto, según indicó, permitirá a los futuros adjudicatarios tener un conocimiento detallado de la situación de los yacimientos y garantizar así una transición ordenada que asegure la continuidad de la producción.

FOMICRUZ abre las ofertas para las áreas que devolvió YPF en Santa Cruz: “Será un punto de inflexión para la provincia”

La apertura de ofertas será el paso inicial para avanzar en la adjudicación de las áreas, que hasta hace poco estuvieron en manos de la principal empresa energética del país. Con esta licitación, Santa Cruz busca redefinir el rumbo de su matriz energética y abrir el juego a nuevos actores, manteniendo bajo administración provincial uno de los sectores productivos más relevantes para su economía.

Este proceso también será observado de cerca por los trabajadores del sector, las operadoras regionales y el mercado energético en general, ya que podría marcar un precedente en la forma en que las provincias gestionan sus recursos naturales frente a los cambios de estrategia de las grandes operadoras nacionales.

Qué significa el proceso de iniciativa privada

El ministro de Energía, Jaime Álvarez, precisó que, tras la decisión de YPF de concentrar su capital en el shale neuquino, la provincia firmó un memorando con la compañía que permitió revertir las concesiones y transferirlas a Fomicruz, la empresa estatal santacruceña.

Final de bandera verde por Manantiales Behr: YPF define quién se queda con su última joya en Chubut

En ese marco, un grupo de empresas presentó una iniciativa privada, que consiste en una propuesta integral para operar las 10 áreas en conjunto. El gobierno provincial la aceptó como punto de partida y abrió el proceso de licitación pública, al que podrán sumarse otros oferentes.

La condición es clara: cualquier interesado deberá igualar o mejorar los términos de esa primera propuesta, que fija un bono de ingreso de USD 15 millones para la provincia y un compromiso de inversión mínima de USD 1.200 millones en seis años.

CAPSA-CAPEX confirmó ante la CNV su oferta por Manantiales Behr

“Esto será hasta 2032 y a partir de ahí los nuevos concesionarios deberían sentarse nuevamente con la provincia para acordar un nuevo plan de inversiones hasta 2042”, precisó el funcionario provincial.

Inversiones obligatorias y plazos

El ministro señaló que la inversión prevista incluye mantenimiento de instalaciones, pulling, work-over y una campaña de perforación. Estas tareas buscan sostener y recuperar la producción en yacimientos maduros, donde hay un importante número de pozos paralizados.

La licitación se extenderá durante seis semanas y tendrá su punto clave el 20 de octubre, fecha en la que se abrirán los sobres con las ofertas. Si no hubiera competidores que mejoren las condiciones de la iniciativa privada ya presentada, la provincia adjudicará el paquete completo de las 10 áreas a ese grupo de empresas.

Vaca Muerta dará el salto global: YPF y Eni impulsan megaproyecto de GNL con exportaciones por u$s20.000 millones

Un paquete integral para evitar el abandono de áreas marginales

Álvarez aclaró que la decisión de licitar las concesiones en bloque busca evitar que solo se elijan las más rentables, como Perales, La Escondida o Cañadón León, dejando de lado zonas con menor producción actual.

“De esta manera se garantiza que ninguna área quede sin operador, porque el paquete se concede de manera completa”, subrayó el funcionario.

Con esa modalidad, si hay otras empresas interesadas en quedarse con las concesiones deberán formular una oferta por el total, debiendo superar el piso ya acordado con el grupo de empresas que presentaron la iniciativa privada.

Requisitos y garantías para los oferentes

Las compañías interesadas deberán estar registradas como operadoras hidrocarburíferas, demostrar respaldo financiero y cumplir con todas las formalidades legales nacionales y provinciales.

YPF y ENI firmarán el acuerdo de ingeniería final para el megaproyecto de GNL en Río Negro

La licitación será publicada en medios nacionales, provinciales y en el Boletín Oficial, lo que abre la convocatoria a potenciales oferentes que, hasta ahora, han seguido de cerca el proceso iniciado en marzo.

Consultado sobre la posibilidad de reincorporar parte de los 3.000 trabajadores que adhirieron a retiros voluntarios de YPF a comienzos de este año, Álvarez indicó que la magnitud de las tareas previstas abre una expectativa concreta.

“Va a hacer falta muchísimo mantenimiento de instalaciones y también la construcción de nuevas obras, lo que demandará más equipos de pulling, work-over y perforación. Eso implicará necesariamente mayor empleo, no solo para el sindicato petrolero sino también para la construcción”, remarcó.

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

El desafío de los yacimientos maduros

Álvarez reconoció que la rentabilidad de los campos maduros es hoy la mitad de lo que ofrece Vaca Muerta, pero destacó que con eficiencia operativa, reducción de costos e incentivos impositivos se puede mejorar la tasa de retorno y atraer inversiones.

En cuanto a la comparación con Vaca Muerta, el ministro fue categórico: “Hoy un convencional maduro seguramente está en un 50% de beneficio económico de lo que reditúa Vaca Muerta. En el no convencional, la ganancia es el doble o más”, expresó.

Sin embargo, aclaró que esa ventaja se sostiene sobre inversiones iniciales “exorbitantes”, inaccesibles para la mayoría de las compañías.

“En la formación Vaca Muerta los proyectos requieren cientos de millones de dólares que solo pueden afrontar las operadoras más grandes o internacionales. En cambio, en los campos convencionales maduros se necesitan montos mucho menores, que permiten la participación de empresas más chicas o familiares, o incluso empresas regionales y excontratistas, con costos fijos más acotados”, diferenció.

La Cámara Minera de Santa Cruz advirtió que la nueva ley 90/10 es “de difícil cumplimiento” y pidió un plan progresivo de aplicación

“Esperamos que estas nuevas empresas logren estabilizar la producción y frenar la curva de declino natural de los yacimientos”, auguró el ministro.