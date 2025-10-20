Con la apertura de la oferta técnica por las diez áreas hidrocarburíferas en el flanco norte, el gobierno de Santa Cruz inició este lunes el proceso final del traspaso, que incluyó una primera etapa de devolución a Fomicruz y ahora con la licitación para concesionar a un consorcio privado la explotación de los yacimientos.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, definió la jornada como “un día muy importante”, al destacar que “después de 81 años, YPF se va de la provincia” y que el acto representa “el paso final de un proceso de meses de trabajo entre la empresa y el gobierno provincial”.

“Hoy el sector privado se manifestó con esta licitación. Esperamos que en tres semanas concluyamos todos los trámites y podamos tener nuevos operadores invirtiendo, estabilizando la producción y sosteniendo el trabajo y el comercio en la zona norte de Santa Cruz”, sostuvo el funcionario, en diálogo con Canal 9 de Río Gallegos.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Álvarez resaltó además la diversificación del mapa petrolero, uno de los objetivos centrales de la política provincial. “El gobernador ha sido claro: no queremos un oligopolio, sino un conjunto de empresas participando en la producción. Este proceso de iniciativa privada lo demuestra. En las próximas 48 horas terminaremos el análisis técnico y económico, para luego avanzar en la adjudicación definitiva”, explicó.

Un piso de 1.200 millones de dólares en 6 años

En cuanto a las inversiones previstas, el ministro recordó que el piso inicial establecido en la iniciativa privada (que ya había sido presentado meses atrás, pero faltaba ver si había nuevos oferentes interesados, lo que quedó descartado hoy al no haber nuevas ofertas) era de 1.200 millones de dólares. En ese plano, no descartó que en esta nueva presentación se supere ese piso.

El papá de Antonella Aybar reveló un dato oculto sobre el novio que mató a su hija: “Te la estás mandando”

“Eso muestra el interés y la confianza que genera el nuevo esquema”, subrayó.

Por su parte, el presidente de FOMICRUZ S.E., Oscar Vera, definió la jornada como “el desafío más importante en la historia de la empresa y de la provincia”. Y agregó: “Fueron días muy intensos: lo que hoy vemos son cajas, pero adentro hay futuro, esperanza e inversiones genuinas para el desarrollo de Santa Cruz”.

“Hoy iniciamos una nueva página en la historia de la provincia, con seis empresas que ya están trabajando y que van a continuar en el territorio. Queremos que empiecen cuanto antes a estabilizar la producción. Es un día histórico, como aquel 2 de abril en que se firmó el acuerdo entre el gobierno y la operadora YPF”, cerró.