Los yacimientos del flanco norte santacruceño, que la provincia adjudicará a un consorcio de empresas, en reemplazo de YPF, representan más de la mitad de la producción del petróleo que la provincia extrae del golfo San Jorge. Aun con los números en baja, esos campos explican hoy 53 de cada 100 barriles extraídos. Y si bien es menos de los 63 que representaban en 2015, esa diferencia marca la brecha no sólo de lo que se perdió, sino también de lo que se podría recuperar.

Aunque la oferta económica se conocerá con precisión el próximo miércoles, ya se sabe desde el mes pasado que la inversión ofrecida tendrá un piso no inferior a los 1.200 millones de dólares, que deberán integrar las seis empresas que asumirán la concesión, en un plazo de 6 años. Es decir, a razón de 200 millones de dólares por año.

Tal como expresó semanas atrás el ministro de Energía, Jaime Alvarez, la expectativa es que de mínima la producción podría recuperarse en un 20 a 25% en un plazo relativamente corto.

Mediante la reparación de pozos, poniendo en funcionamiento la gran cantidad de instalaciones inactivas (más de 1.100 pozos inactivos) que hoy tienen esos yacimientos, las áreas podrían pasar desde una producción promedio mensual de 157.200 metros cúbicos hasta casi 190.000 metros cúbicos.

Caída de la producción del 50% en una década y las condiciones requeridas para frenar el declino

Sin embargo, el desafío es más profundo aún. Para tener idea de la magnitud de la caída, los números oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación reflejan que en el primer semestre de 2015, una década atrás, YPF produjo en el flanco norte de Santa Cruz un volumen de 1.861.241 metros cúbicos, mientras en la primera mitad de este año ese volumen se redujo a la mitad, con sólo 943.432,4 metros cúbicos .

Por entonces, la producción promedio de todo el bloque de áreas era de 310.200 metros cúbicos por mes, una meta que probablemente no podrá alcanzarse nuevamente, porque además de la desinversión de los últimos dos años, se cuenta el declino natural de los yacimientos.

Aun así, los compromisos para incrementar la producción que asumirán el consorcio que se quedará con la concesión del bloque pueden generar resultados importantes en generación de empleo y recupero de ingresos por regalías petroleras. Las dos condiciones básicas para alcanzarlo son la reducción de costos reales, en lo que refiere al manejo interno. Y que el mercado internacional muestre señales de precios del crudo mucho más positiva que los 60 dólares por barril que mostró el crudo Brent este lunes, con el WTI en torno a los 56 dólares.

La remediación ambiental y los factores internos y externos

En paralelo, el gobierno santacruceño apuesta a los resultados que pueda reportar el compromiso de saneamiento ambiental asumido por la operadora saliente, lo que implicaría también otro cúmulo de inversiones y trabajos a desarrollar que, de cumplirse, aportarán más dinamismo al mercado laboral.

Si se cumple el plazo anunciado este lunes, respecto de que se espera que en 3 semanas las nuevas concesiones puedan ponerse en marcha, antes de finalizar el año habrá señales claras con relación a los planes de actividad y los plazos para ejecutarlos.

El contexto macro económico no es el más propicio. Además de los problemas del precio del petróleo, que no depende de la economía del país, están los factores que sí se vinculan a la política económica y los problemas internos, como la alta tasa de interés y el acceso al financiamiento, ya sea interno o externo

El balance de YPF reflejó el impacto de la venta de áreas maduras en Chubut y Santa Cruz, y ahora el foco está en Vaca Muerta

Un problema común a todos los proyectos que apuntan hoy a cambiar la ecuación productiva en el golfo San Jorge, a uno y otro lado de la cuenca.

En definitiva, el proceso que se abre en el flanco norte santacruceño no se limita a una transición empresarial, sino a una prueba de gestión energética para toda la región. La ecuación entre inversión, eficiencia y remediación ambiental será determinante para saber si la provincia puede transformar una salida —la de YPF— en una oportunidad de reposicionamiento. Porque en el Golfo San Jorge, como en toda cuenca madura, el desafío no es sólo extraer más petróleo, sino aprender a producirlo mejor.